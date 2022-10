Disponibile da pochissimo sul mercato, la nuova ammiraglia di NVIDIA, la GeForce RTX 4090, è già stata messa sotto torchio dagli overclocker più capaci, allo scopo di raggiungere nuovi record. Il team brasiliano TecLab OC, supportato da Galax, è stato capace di ottenere un risultato davvero grandioso, portando la GPU AD102 della RTX 4090 sino alla frequenza operativa di 3,45GHz utilizzando un sistema di raffreddamento ad azoto liquido e rimuovendo il power limit controller.

Tuttavia, sebbene si tratti della frequenza più elevata raggiunta da una GPU non è stato possibile eseguire alcun benchmark, in quanto la scheda GeForce RTX 4090 SG (Serious Gaming) di Galax ha iniziato a mostrare un degrado delle prestazioni e segni di instabilità. Il team, infatti, ha dovuto ridurre il clock sino a 3,27-3,36 GHz per riuscire a completare i benchmark. In questo modo sono stati registrati nuovi record mondiali, in particolare in 3D Mark Fire Strike Ultra, 3D Mark Port Royal, 3D Mark Time Spy Extreme, Superposition 1080p Extreme e Unigine Superposition 8.

Utilizzando il dissipatore di serie a quattro ventole, a ogni modo, è stato possibile arrivare sino a 3,075GHz, limite che è stato possibile oltrepassare solo tramite l’impiego dell’azoto liquido (LN2).

Photo Credit: VideoCardz

Ricordiamo che la RTX 4090 è equipaggiata con la GPU AD102 con 16.384 CUDA core e 24GB di memoria GDDR6X, risultando fino a 4 volte più veloce della RTX 3090 Ti quando entra il gioco il DLSS, grazie ai benefici apportati dal DLSS 3.0. Attualmente è indiscutibilmente la scheda grafica più veloce sul mercato e ha un prezzo non adatto alle tasche di tutti, in quanto si parla di circa 2.000 euro. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere la nostra recensione completa al seguente indirizzo.