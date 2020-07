Team Group stabilisce il record mondiale di velocità di lettura e scrittura su memorie DDR4 in Quad Channel

Quando si tratta di record inerenti alla memoria, siamo più abituati a vedere i produttori o gli appassionati di overclock che mostrano i loro picchi di frequenze. Tuttavia, oggi vi riportiamo un altro record mondiale decisamente atipico, seppur molto interessante, stabilito da Team Group e che riguarda le velocità di lettura e scrittura.

Il risultato di Team Group è stato raggiunto su una configurazione DDR-4 Quad Channel usando le memorie gaming T-Force Xtreem ARGB DDR4 della compagnia, introdotte sul mercato alla fine dello scorso anno. A quanto pare, è stata registrata una velocità di scrittura di ben 104.646MB/s, mentre quella di lettura è arrivata a 136.687MB/s. Il record è stato stabilito dall’overclocker taiwanese LeeGH.

I moduli impiegati sono stati i CL14 T-Force Xtreem ARGB a 3.200MHz, i quali sono stati sottoposti ad elevati overclock. LeeGH ha portato le memorie sino a 4.300MHz pur mantenendo il valore di latenza a CL14. Ciò è stato realizzato utilizzando un processore Intel Core i9-9940X installato su una scheda madre Asus ROG Rampage VI Extreme Encore.

Credit: Team Group

Facciamo presente che questo record riguarda solo le memorie in configurazione Quad Channel. Scorrendo il database di AIDA64 possiamo scorgere anche valori superiori in lettura e scrittura, ma sono stati ottenuti usando DDR-4 Hexa Channel ed è normale riuscire ad avere prestazioni ulteriormente più alte. Tuttavia, nonostante ciò, per Team Group e LeeGH è stato indubbiamente impressionante raggiungere il 5° posto nella classifica globale di AIDA64 usando “solo” una configurazione Quad Channel.

Continuando a parlare di memorie, recentemente SK Hynix, fornitore di memorie DRAM sudcoreano, ha comunicato che è iniziata la produzione su larga scala delle memorie ad alte prestazioni HBM2E. Queste ultime disporranno di 1024 I/Os (Inputs/Outputs), con velocità di 3,6Gbps per pin (ovvero una velocità totale di 3686,4Gbps) che renderebbero queste memorie la soluzione più veloce e performante nell’ambito industriale. Inoltre, qualche settimana fa Lexar, tramite un comunicato stampa, ha annunciato, per la prima volta nella storia dell’azienda, la propria entrata nel mercato delle memorie DRAM.