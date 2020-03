TEAMGROUP annuncia T-Force Vulcan Z e Dark Z, nuovi moduli RAM da 32GB

TEAMGROUP di nuovo protagonista di una nostro articolo, solo due giorni fa vi avevamo riportato la notizia che vedeva la società cinese vincitrice del prestigioso premio Red Dot Design Award 2020. TEAMGROUP si è aggiudicata il premio per le sue RAM Full Mirror T-FORCE XTREEM ARGB e ora è pronta a portare sul mercato due nuovi modelli. Le RAM ovviamente supportano sia piattaforme AMD che Intel.

TEAMGROUP questa volta pensa ai più esigenti: le nuove RAM infatti raggiungono la capacità di ben 32GB per singolo banco. È la prima volta che la società produce memorie con questo taglio e lo sta facendo con l’obiettivo di competere sul mercato allo stesso livello dei big del settore e per soddisfare i creatori di contenuti, ci riferiamo ad esempio a chi abitualmente effettua dell’editing video o modellazione 3D.

Come apprendiamo dalla pagina ufficiale di TEAMGROUP per il modello T-Force Vulcan Z abbiamo 3 differenti velocità: 2666MHz con larghezza di banda di 21328MB/s e timing CL 18-18-18-42, 3000MHz con larghezza di banda di 24000MB/s e timing CL 16-18-18-38, 3200MHz con larghezza di banda di 25600MB/s e timing CL 16-18-18-38. Disponibili nelle configurazioni singolo e doppio banco, nelle colorazioni grigio e rosso.

Per quanto riguarda la capacità di memoria massima per singolo banco, ovvero 32GB, potrete accedervi solo per le velocità di 2666MHz e 3000MHz. Per il modello dalla velocità di 3200MHz dovrete scegliere come massima memoria disponibile il taglio da 16GB. I tagli di memoria disponibili partono da 4GB.

Se il modello Vulcan Z ha un design maggiormente contenuto che definiamo low profile con un altezza di soli 32mm, il modello Dark Z vanta un design più aggressivo e imponente. Il suo dissipatore ha infatti un’altezza di 43,5mm. Sono 4 le velocità disponibili per questo modello: 2666MHz con larghezza di banda di 21328MB/s (due differenti versioni di timing: CL 15-17-17-32 e CL 16-18-18-38), 3000MHz con larghezza di banda di 24000MB/s e timing CL 16-18-18-38, 3200MHz con larghezza di banda di 25600MB/s e timing CL 16-18-18-38. L’ultima frequenza disponibile arriva fino a ben 3600MHz con larghezza di banda di 28800MB/s e timing CL 18-22-22-42.

Anche le RAM della famiglia Dark Z sono disponibili nelle configurazioni singolo e doppio banco, nelle colorazioni grigio e rosso, ma cambiano le configurazioni. Per singoli banchi di memoria potrete scegliere una dimensione di 8GB o 16GB, mentre per quanto riguarda le configurazioni doppio banco è disponibile solo un kit da 32GB e 3000MHz.

Per entrambi i modelli TEAMGROUP ha previsto un dissipatore in alluminio e una garanzia a vita. Stando a quanto dichiarato dalla società le RAM sono state sottoposte a dei rigidi controlli per moduli IC e sono compatibili con i BIOS Intel e AMD per i profili di overclock automatico.