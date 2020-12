TeamGroup già al lavoro sulle memorie DDR5, ecco quando arriveranno

TeamGroup sta già lavorando con i suoi partner per passare alla nuova era di memorie DDR5. Il produttore prevede di rendere disponibile sul mercato i primi pezzi già dal terzo trimestre del prossimo anno.

Le prime proposte DDR5 di TeamGroup faranno parte della serie Elite, quindi non offriranno orpelli estetici estremi con dissipatori particolari e illuminazione RGB. Gli altri modelli, infatti, arriveranno in un secondo momento. I moduli di memoria DDR5 Elite saranno dotati di una capacità di 16GB e gireranno alla frequenza di 4.800 MHz. Sebbene il clock sia piuttosto elevato, questo è solo l’inizio di quello che vedremo con i moduli DDR5. Infatti, la JEDEC Solid State Technology Association ha menzionato frequenze fino a 6.800MHz e SK Hynix prevede addirittura di raggiungere 8.400MHz.

Le memorie TeamGroup Elite DDR5-4800 funzioneranno con una tensione DRAM di 1,1V. Le precedenti DDR4 richiedevano 1,2V, quindi le DDR5 offriranno una diminuzione del consumo energetico. Aderendo alle specifiche JEDEC, le memorie Elite DDR5 di TeamGroup verranno anche fornite con regolatori di tensione integrati ed ECC on-die. Quest’ultimo significa che ECC sarà disponibile per tutti, e non solo per DIMM specifiche come in passato.

TeamGroup non ha rivelato i tempi o i prezzi dei moduli di memoria Elite DDR5-4800. Considerando che DDR5 è un nuovo standard, probabilmente in un primo momento il costo sarà abbastanza alto, ma sarà destinato a scendere nel corso del tempo.

Recentemente, TeamGroup ha presentato anche la sua nuova serie Zeus di memorie DDR4. I kit di memoria saranno disponibili nei form factor UDIMM e SO-DIMM con frequenze fino a 3200MHz e capacità sino a 64GB. Indipendentemente dal formato, i moduli presentano lo stesso design: un PCB nero con un sottile dissipatore di calore in alluminio che sfoggia i marchi T-Force e Zeus.