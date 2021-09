Teamgroup, in arrivo un SSD con raffreddamento a liquido AIO

L’evento di lancio annuale di Teamgroup si sta avvicinando rapidamente e dovrebbe annunciare tutto ciò che ci aspettiamo, dal nuovo storage di grande capacità ai moduli RAM DDR5 pronti per le CPU Alder Lake di Intel. WCCFTech ha individuato un prodotto che si distingue dalla massa, tuttavia, ed è un SSD con raffreddamento a liquido AIO.

Tramite un tweet Teamgroup afferma di essere stato il primo produttore a rilasciare un SSD raffreddato ad acqua nel 2019. Ovviamente l’azienda si riferisce al suo SSD T-Force CARDEA Liquid raffreddato a liquido che presenta un blocco d’acqua e viene fornito con del liquido pre-riempito nel form Factor M.2 NVMe. Ora T-Force sta facendo un ulteriore passo avanti con un nuovissimo SSD CARDEA Liquid II che presenterebbe una soluzione di raffreddamento a liquido AIO.

Photo Credits: Teamgroup

Nel teaser pubblicato da TeamGroup, possiamo vedere un radiatore da 120 mm che ha tubi che portano a una scatola quadrata che ospita la pompa e l’SSD. Non conosciamo le specifiche della pompa e degli SSD al momento, ma sembra che il compartimento possa ospitare più di un SSD NVMe e possa connettersi a uno slot PCIe anziché essere collegato al connettore NVMe. Questa ovviamente è solo una speculazione basata sulla preview divulgata dall’azienda. Possiamo anche vedere un header ARGB che sarebbe utile per gli utenti che desiderano personalizzare l’aspetto dell’RGB in base alle proprie preferenze.

Tutte le caratteristiche sull’SSD di TeamGroup con raffreddamento a liquido saranno un mistero fino al suo debutto il 23 settembre. La società terrà l’evento noto come “TeamEvent 2021” in cui T-Force e TeamGroup dovrebbero fare diversi annunci come nuove soluzioni di raffreddamento, SSD di nuova generazione e RAM DDR5. Potete vedere qui sotto il teaser che anticipa diversi prodotti in arrivo tra cui il T-Force CARDEA Liquid II, l’SSD A440 PRO e le RAM DDR5 VULCAN/DELTA RGB.

Nella descrizione del video si afferma: “In quest’evento parleremo di tre argomenti: dissipazione del calore, grande capacità e la più recente tecnologia di memoria DDR5 overcloccata. TeamGroup si concentrerà sulla fornitura di soluzioni che possano aiutare gli utenti ad avere prestazioni migliori sul proprio PC e un’esperienza di gioco eccezionale”.