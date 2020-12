TeamGroup: le memorie DDR5 sono già in fase di testing, in arrivo nel 2021

TeamGroup sta lavorando 24 ore su 24 per essere uno dei primi fornitori a lanciare le proprie memorie basate sulle specifiche DDR5. Il produttore di memorie ha già avviato la fase di validazione con alcuni tra i più grandi produttori di schede madri del settore, tra cui Asus, MSI, ASRock e Gigabyte.

TeamGroup prevede di distribuire i primi moduli di memoria DDR5 con una capacità di 16GB, una tensione di alimentazione di 1,1V e una frequenza di 4.800Mhz. Le specifiche non sono definitive, ovviamente, ma questo è ciò che la compagnia si aspetta di commercializzare.

Il comunicato stampa dell’azienda menziona una caratteristica DDR5 molto particolare. Secondo la società, gli utenti non avranno più bisogno di modificare le impostazioni del BIOS per far funzionare i kit di memoria alla frequenza indicata. Come sapete, la maggior parte, se non tutti, i kit di memoria DDR4 ad alta velocità necessitano di impostare manualmente la frequenza o abilitare il profilo XMP (AMP su AMD) all’interno del BIOS.

Nel mercato mainstream, saranno presenti due famiglie di processori che supporteranno DDR5. La prima sarà Alder Lake-S, il primo processore desktop ibrido di Intel e che potrebbe anche essere il primo a supportare queste nuove memorie. Sappiamo già che Alder Lake-S necessiterà del nuovo socket LGA1700, quindi il supporto DDR5 non è improbabile.

Una precedente roadmap affermava che AMD supporterà DDR5 anche sui suoi processori di prossima generazione. Si tratterà dei nuovi Ryzen serie 6.000, i quali saranno basati sull’architettura Zen 4. Ryzen 5000 (Vermeer) è l’ultima proposta dell’azienda su AM4, il che significa che Zen 4 sfrutterà un nuovo socket, il quale sarà probabilmente chiamato AM5 se AMD continuerà con la sua tradizione.

Recentemente, TeamGroup ha presentato anche la sua nuova serie Zeus di memorie DDR4. I kit di memoria saranno disponibili nei form factor UDIMM e SO-DIMM con frequenze fino a 3200MHz e capacità sino a 64GB. Indipendentemente dal formato, i moduli presentano lo stesso design: un PCB nero con un sottile dissipatore di calore in alluminio che sfoggia i marchi T-Force e Zeus.