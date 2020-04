TeamGroup presenta due nuovi prodotti per l’archiviazione: T-Force Spark RGB USB ed ELITE SDXC

TeamGroup lancia sul mercato due nuove soluzioni dedicate all’archiviazione in mobilità: T-Force Spark RGB, una chiavetta USB di ultima generazione che non tralascia il lato estetico ed Elite SDXC, una scheda di memoria SDXC per l’appunto, anch’essa al top della categoria.

USB T-Force Spark RGB è un prodotto unico nel suo genere. Per quanto si tratti di una classica penna USB da 128GB con design a slitta e supporto all’interfaccia 3.2 Gen1, aggiunge la presenza di una striscia di LED RGB che ci indica l’attuale stato di occupazione della memoria tramite 3 variazioni cromatiche: blu se è occupata per meno dell’80% della capacità totale, giallo se è occupata in una percentuale che va dall’81% al 92% ed infine rosso, colore che apparirà al superamento del 93% di spazio occupato. L’unica nota dolente riguarda il fatto che questa funzionalità, sicuramente utile ma non indispensabile, sarà presente solo nel momento in cui collegheremo la nostra unità ad un PC Windows, in tutti gli altri casi saranno visualizzati ciò che l’azienda definisce “normali effetti RGB”.

La Memory Card Elite SDXC ci viene presentata in tre tagli di capacità: 64GB, 128GB e 256GB. Le certificazione UHS-I U3 e la classe di velocità video V30 ci preannunciano uno dei prodotti migliori sul mercato in questo campo, con velocità in lettura e scrittura rispettivamente pari a 90MB/s e 45MB/s. È indubbiamente un prodotto pensato per registrare video in 4K Ultra HD o per catturare foto di altissima qualità, anche nelle situazioni più estreme. TeamGroup dichiara infatti che questa scheda di memoria è resistente all’acqua, agli shock, ai raggi X e ai danni provocati dall’elettricità statica.

Trovate i prezzi consigliati (in dollari americani) nella seguente tabella:

Item MSRP(USD) SPARK RGB USB 128GB $25 ELITE SDXC Card 64GB $14.99 128GB $22.99 256GB $40.99