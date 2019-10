TeamGroup sposa i Ryzen 3000 con l’SSD Cardea Zero Z440 e la memoria DDR4 DARK Zα

TeamGroup ha svelato nuovi moduli di memoria DDR4 fino a 4000 MHz e un nuovo SSD M.2 PCIe 4.0 espressamente pensati per le CPU Ryzen 3000 su piattaforme AMD X570.

TeamGroup ha presentato due nuovi prodotti rivolti ai videogiocatori e ottimizzati per l’accoppiata AMD Ryzen 3000 e schede madre con chipset X570. Nello specifico, l’azienda taiwanese ha presentato un nuovo modello di moduli di memoria DDR4 chiamato T-Force Dark Zα e un nuovo SSD PCIe 4.0 x4 M.2 della serie T-Force dal nome Cardea ZERO Z440.

I moduli di memoria T-FORCE Dark Zα hanno un design che si ispira ad un cavaliere dotato di armatura per garantire – anche visivamente – la sensazione di potenza e robustezza. Non ci sono RGB a caratterizzare questi moduli, ma una semplice e raffinata colorazione nera con processo di anodizzazione elettrolitica per migliorarne la resistenza alla corrosione e renderla non conduttiva.

Risalta il logo al centro, in alluminio come tutta la struttura spessa solo 0,8 mm. Per questi moduli T-Force sono stati utilizzati chip di memoria di alta qualità, selezionati dopo essere stati sottoposti a processi di test. Non è chiaro quale sia il produttore al momento.

Questi chip garantirebbero un ampio margine di overclock e un’elevata compatibilità con i processori AMD Ryzen 3000. Per la dissipazione del calore prodotto, è presente un pad termoconduttivo che aiuta a trasferire il calore dai chip alla copertura in lega di alluminio.

I moduli T-FORCE Dark Zα sono disponibili in kit da 16 GB (8 GB x 2) e 32 GB (16 GB x 2) in tre varianti di velocità: 3200 MHz CL16-18-18-38 (79 dollari per il kit da 16 GB, 154 dollari per il kit da 32 GB); 3600 MHz CL18-22-22-42 (89 dollari per il kit da 16 GB, 169 dollari per il kit da 32 GB); 4000 MHz CL18-22-22-42 (99 dollari per il kit da 16 GB, 189 dollari quello da 32 GB).

Come ormai noto, la piattaforma X570 è la prima a supportare l’interfaccia PCIe 4.0. Per sfruttarne appieno questa caratteristica TeamGroup ha presentato anche il Cardea Zero Z440, un SSD PCIe 4.0 x4 disponibile in capacità di 1 e 2 TB.

Il Cardea Zero Z440 può raggiungere 5000 MB/s in lettura sequenziale e 4400 MB/s in scrittura sequenziale, mentre le prestazionali casuali si attestano a 750.000 IOPS in lettura e scrittura. L’SSD M.2 si distingue anche per una lamina in rame con copertura al grafene spessa 1 millimetro che dovrebbe migliorare le prestazioni di raffreddamento. Il prezzo consigliato da TeamGroup per questo SSD è di 249 dollari per la versione da 1 TB e 499 dollari per quella da 2 TB.