TECHly, che da sempre offre un’ampia gamma di prodotti e accessori al servizio del settore informatico, presenta i nuovi convertitori da Display Port (DP) a HDMI per risolvere le problematiche di compatibilità video tra un notebook o un PC con un’uscita DP e un monitor HDMI e trasmettere il segnale audio-video ad alta definizione con risoluzione fino a 8K Ultra HD.

Semplici, compatti e funzionali, i nuovi adattatori video per la conversione tra DisplayPort e HDMI presentati da Techly godono ognuno di caratteristiche peculiari e si dividono principalmente in due tipi: passivi e attivi. Quest’ultimi, oltre a collegare le due interfacce diverse, convertono attivamente il segnale mentre viene trasmesso, indipendentemente dal tipo di segnale emesso o ricevuto.

Tra i dispositivi attivi di Techly, vi è il nuovo adattatore IADAP DP-HDMIF8K da DisplayPort 1.4 a HDMI che consente di collegare un DisplayPort 20 pin maschio a un HDMI 19 pin femmina. Questo convertitore supporta una risoluzione video di 8K@30Hz, perfetto anche per streaming video o giochi da un computer a un televisore HDTV. Inoltre, grazie alla conversione attiva permette un’ampia compatibilità con la maggior parte delle schede grafiche ed è dotato di tecnologia Plug and Play.

Ideale per computer Mac è l’adattatore attivo IADAP MDP-HDMIF8K che consente di collegare i PC portatili con le porte Mini DisplayPort o Thunderbolt 1.4 a un cavo monitor HDMI. Piccolo e tascabile, garantisce le stesse prestazioni del precedente: una risoluzione video 8K Ultra HD, compatibilità con i formati RGB / YCbCr4:4:4 / YCbCr4:2:2 / YCbCr4:2:0, supporto ai contenuti HDR10+ e ai protocolli HDCP 2.3 e HDCP1.4. Completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) e altre fonti di interferenza, è dotato di connessioni dorate e copri-connettori in PVC.

L’adattatore IADAP DP-HDMIF2 invece, trasmette il segnale DisplayPort 1.2 attivo con un connettore d’ingresso DP maschio 20 pin e un connettore in uscita HDMI femmina a 19 pin. Supporta una risoluzione video fino a 4Kx2K@30Hz, una velocità di trasmissione di 5,4 Gbps e la modalità 3D. Lungo 15 cm, è dotato di copri-connettori in PVC pressofuso in grado di ridurre al minimo le interferenze elettromagnetiche (EMI) garantendo un segnale stabile e ad alta fedeltà.

Retro-compatibile con versioni precedenti e con risoluzione HDMI fino a 4Kx2K@60Hz, è il convertitore attivo IADAP DP-HDMI2F60 con connettore in ingresso DisplayPort 1.2 e una larghezza di banda di 18 Gbps. Questo modello supporta la protezione dei contenuti HDCP, EDID pass through dal PC sorgente allo schermo, il formato 3D ed è inoltre, dotato della gestione automatica dell’alimentazione che attiva automaticamente la modalità di risparmio energetico quando il display d’uscita non è collegato.

Tra i convertitori passivi compatibili con le porte DisplayPort e HDMI presentati da Techly spiccano: IADAP DP-HDMIFP con una risoluzione video di 1080P Full HD (1920×1200) ed il convertitore IADAP DP-HDMIFP4 con una risoluzione fino a 4K@30Hz. Entrambi con tecnologia Plug and Play, consentono di collegare il connettore d’ingresso DisplayPort 20 pin maschio al connettore HDMI 19 pin femmina con una velocità massima di 10,8 Gbps e una modalità 8-bit e 10-bit Deep Color. Piccoli ed economici, sono dotati di contatti con rivestimento dorato in PVC pressofuso, una schermatura a lamina e treccia e il connettore DP con aggancio a scatto per una connessione sicura ed affidabile.

Tutti gli adattatori DP a HDMI firmati TECHly, certificati secondo le norme europee, permettono una visualizzazione di alta qualità sullo schermo e godono di una garanzia fino a 3 anni.