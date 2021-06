Techly, due nuovi microfoni USB omnidirezionali da conferenza per DAD e smart working

Techly ha introdotto due nuovi microfoni USB omnidirezionali da conferenza, strumenti sempre più fondamentali per comunicare al meglio con i propri colleghi di lavoro in un mondo dove lo smart working e la didattica a distanza si sono diffusi a macchia d’olio.

Il primo, identificato dalla sigla ICC SH-21, è un microfono omnidirezionale a 360° che offre un’installazione semplice e veloce senza la necessità di specifici driver per i sistemi operativi Windows XP o macOS 7 (e successivi). Grazie alla sua alta sensibilità, può catturare il minimo segnale e riprodurre la vostra voce in modo vivido come se si parlasse faccia a faccia.

Il microfono USB omnidirezionale da conferenza ICC SH-21 è ideale per la DAD e per lo smart working, garantendo prestazioni eccezionali in virtù della sua capacità di captare la vostra voce sino a tre metri di distanza, dieci volte di più rispetto a quelli tradizionali. Il dispositivo dà il meglio di sé durante le riunioni online, conferenze di lavoro e negoziazioni e, più in generale, chat audio/video, Skype, gaming e altro ancora.

Il microfono ICC SH-21 è stato realizzato con materiali di qualità per garantire un’elevata solidità e un ottimo aspetto estetico. Infatti, il dispositivo è stato costruito in lega di zinco e presenta una copertura in rete metallica. Il microfono stesso garantisce un rapporto segnale/rumore maggiore di 60dB, un’impedenza in uscita minore di 680Ohm e cattura l’intervallo di frequenze comprese tra 100 e 16.000Hz.

Il microfono USB omnidirezionale da conferenza ICC SH-21 presenta un corpo del diametro di 7cm, un’altezza di 1,5cm e il tutto in un peso di circa 160g. Il cavo di collegamento al PC è piuttosto lungo, pari a circa 2m, permettendovi di posizionarlo praticamente ovunque.

Il secondo, identificato dalla sigla ICC SH-22, è dotato delle medesime caratteristiche tecniche del modello precedente, ma offre una cosmesi leggermente diversa (più piatta) e un pulsante fisico che consente di mutare in maniera diretta il microfono, opzione che potrebbe risultare davvero utile in molteplici occasioni.

Ricordiamo che entrambi i microfoni USB omnidirezionali di conferenza di Techly sono plug-and-play, ovvero non richiedono driver per funzionare con qualsiasi dispositivo che possieda una porta USB 2.0. Nella confezione, oltre al prodotto stesso, è contenuto anche un comodo manuale utente che vi spiegherà nel dettaglio l’installazione e il loro funzionamento.