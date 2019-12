Techly, ecco i nuovi convertitori audio/video

Techly propone sempre dispositivi interessanti per soddisfare le esigenze di privati e aziende che desiderano prodotti di qualità al giusto prezzo. Per il settore audio/video è stata completamente rinnovata la gamma di convertitori che vede adesso cinque nuovi prodotti molto interessanti.

Iniziamo dai prodotti IDATA SPDIF-7 e IDATA SPDIF-6E2. In entrambi i casi stiamo parlando di convertitori da AV a HDMI. Il primo è stato progettato per i dispositivi con sorgente audio AV come lettori DVD, retroconsole o decoder, in modo da trasformare il segnale in HDMI e renderlo utilizzabile sui moderni monitor e televisori. Supporta input di segnale in NTSC e PAL, è dotato di tre ingressi RCA (AV) e di un’uscita HDMI e supporta la connessione in HDMI a 1080p o 720p fino a 60Hz. Il design compatto e la realizzazione robusta lo rendono facile da trasportare e sempre pronto per essere utilizzato a seconda delle esigenze.

Il secondo invece converte il video composito CVBS e l’audio in HDMI fino a risoluzione 720p o 1080p. La tecnologia impiegata permette di migliorare la qualità del segnale originale, per immagini nitide e fluide.

Sono presenti un ingresso per video composito, uno per audio stereo e un’uscita HDMI e il rilevamento automatico del segnale PAL/NTSC. L’impedenza raggiunge i 75 OHM e supporta un trasferimento dei dati fino a 10,2 Gbps.

Passiamo poi ai convertitori audio. L’IDATA SPDIF-3 offre la possibilità di convertire segnali audio digitali coassiali o Toslink in un segnale audio analogico sinistra/destra e permette dunque di collegare i moderni impianti audio con i classici stereo analogici. Supporta poi una frequenza di campionamento a 32, 44,1 48 e 96KHz e, grazie alle apposite schermature, le trasmissioni saranno prive di qualsiasi disturbo elettromagnetico. Semplice e facile da usare, all’interno della confezione viene fornito anche l’alimentatore necessario per il funzionamento.

L’estrattore audio HDMI SPDIF+RCA R/L, identificato con la sigla IDATA HDMI-EA consente invece di estrarre il segnale audio da una sorgente HDMI e convertirlo in segnale analogico SPDIF + RCA R/L. Le modalità audio comprendono l’ADV, in cui il segnale HDMI viene collegato in loop-through tramite il dispositivo, il 2.0CH in cui il segnale HDMI viene convertito in Toslink e RCA, e il 5.1CH con conversione Toslink 5.1.

Infine, l’IDATA HDMI AI4K consente di inserire un segnale audio esterno in una sorgente HDMI o DVI e supporta risoluzione 4K2K e segnale 3D.

È conforme con gli standard HDMI, HDCP 1.2 e DVI 2.0, compatibile con segnale audio HDMI esterno, digitale o analogico incorporato nel segnale HDMI e supporta la conversione DVI con apposito adattatore, oltre alla frequenza di campionamento per audio HDMI fino a 192kHz.

Una gamma completa di adattatori e convertitori per tutte le esigenze, caratterizzati da un’elevata qualità costruttiva e affidabilità.