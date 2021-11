Techly: nuovi set di altoparlanti per notebook e desktop

Techly ha introdotto tre nuovi set di altoparlanti per notebook e desktop in grado di soddisfare le vostre esigenze di ascolto sia a casa che in ufficio.

Partiamo con il modello ICC SP-320ETY, dotato di un design moderno in grado di abbinarsi alla perfezione a qualsiasi ambiente e con qualsiasi tipo di dispositivo, incluse anche le console da gioco. Le casse vengono alimentate tramite un semplice connettore USB 2.0, mentre l’ingresso audio è un classico jack da 3,5mm e il volume si regola tramite una pratica rotellina presente nella parte posteriore dell’altoparlante sinistro. Gli speaker ICC SP-320ETY hanno una potenza nominale di 3W, offrono un rapporto segnale/rumore di 58dB e una risposta in frequenza da 20 a 20.000 Hz con una distorsione 80Hz-20Khz inferiore all’1%. Le dimensioni sono piuttosto contenute (6,5cm in altezza, 7cm in larghezza e 6,5cm in profondità), così come il peso, di soli 0,44Kg, mentre la lunghezza del cavo è di 65cm.

Photo Credit: Techly

Se cercate qualcosa di un po’ più potente, probabilmente il modello ICC SP-320STY potrebbe fare al caso vostro. Rispetto alle precedenti, queste casse offrono un controller del volume integrato direttamente sul cavo di alimentazione, mentre la potenza nominale raddoppia, passando a 6W. Il resto delle caratteristiche tecniche, invece, rimane il medesimo, mentre le dimensioni questa volta sono di 8,8cm in altezza, 7,9cm in profondità e 5,5cm in larghezza. Anche il cavo è un po’ più lungo ed ora raggiunge i 100 cm. Gli speaker ICC SP-320STY sono ideali per l’uso sia in ufficio che a casa, grazie al loro design estremamente compatto che li rende perfetti per essere trasportati senza problemi da un luogo all’altro.

Photo Credit: Techly

Gli amanti della qualità e dell’eleganza saranno più attirati dal modello ICC SP-320WTY che, confrontato agli altri due, presenta una cosmesi più ricercata con casse in legno per un suono più chiaro e bassi profondi. Ideali per essere posizionati sotto allo schermo o ai lati del computer, gli altoparlanti ICC SP-320WTY sono perfetti per essere utilizzati in qualsiasi ambiente e per qualsiasi tipo di attività, dallo smart working all’ascolto di musica. Anche in questo caso vengono alimentati da un comune connettore USB 2.0, mentre l’ingresso audio è un jack da 3,5cm. Sul cavo, lungo 100cm, si trova anche il controllo per il volume. La potenza nominale degli speaker ICC-SP-320WTY è di 6W, mentre il rapporto segnale/rumore è superiore ai 60dB e la risposta in frequenza va da 90Hz a 20Khz. Le dimensioni sono di 14,7cm in altezza, 7,4cm in larghezza a 9,2cm in profondità.

Photo Credit: Techly

Ricordiamo che tutti i set di altoparlanti Techly sono plug-and-play, ovvero non richiedono driver e possono funzionare con qualsiasi dispositivo dotato di un’uscita audio in formato jack da 3,5mm. Per l’alimentazione è necessaria una porta USB 2.0 che spesso è presente direttamente sul dispositivo stesso (come un desktop o notebook), oppure potete ricorrere a un power bank o alimentatore esterno.