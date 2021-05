Techly, nuovi supporti TV per il salotto e l’ufficio

Techly introduce tre nuovi supporti TV da pavimento della serie TR, per diagonali da 32 a 120″. Con una gamma che vanta sia supporti fissi che mobili, i tre modelli puntano a soddisfare le necessità di privati e aziende.

Il supporto fisso da pavimento, denominato TR47, presenta un ottimo rapporto qualità-prezzo grazie alla generosa portata (40Kg max), all’altezza regolabile (in tre livelli: 1057-1115-1173mm) e al profilo ultra-sottile.

L’installazione del televisore avviene grazie al meccanismo di accoppiamento standardizzato VESA nella configurazione massima 400×400 (per diagonali da 32 a 70 pollici), garantendo una solida presa e la possibilità di regolare verticalmente l’angolo di orientamento (+3/-10 gradi).

TR47 è anche dotato di un sistema di ancoraggio a parete pensato per aumentare la sicurezza e la stabilità dell’apparato una volta montato. Al di là della funzione strutturale la colonna centrale è dotata di un sistema di gestione dei cavi che conserva il design minimalista e pulito di un moderno salotto. Grazie al suo design sottile e slanciato può essere posizionato dietro l’arredamento preesistente integrandosi con qualsiasi ambiente. La base salvaspazio, con piegatura speciale, permette di installare il supporto con un’adesione perfetta al muro, anche in presenza di battiscopa.

Oltre alle opzioni di cable-management TR47 è dotato di una cinghia magnetica per operazioni di sgancio e aggancio rapido del televisore. Le dimensioni complessive corrispondono a (L*H*P) 602*1173*282mm; grazie alla profondità contenuta è possibile installare il supporto anche in ambienti angusti e dietro mobili da soggiorno.

L’imbottitura in schiuma EVA garantisce un’installazione senza graffi e senza abrasioni per la mobilia circostante: una volta posizionato aderisce perfettamente al battiscopa.

Il supporto mid-level proposto da Techly, TR48W, aggiunge alle caratteristiche della variante entry-level lo spostamento, avendo le ruote omnidirezionali incorporate. La pianta fissa lascia spazio ad una struttura più ampia a quattro braccia che supporta, al di là della TV, anche dispositivi di riproduzione video. Il ripiano superiore è invece pensato per l’utilizzo di webcam e componentistica per video-call.

La rotazione manuale del modello precedente lascia spazio, attraverso la base mobile, ad uno spostamento completo sull’asse orizzontale. L’attacco VESA (600×400 max) permette inoltre il montaggio di televisori da 37″ a 70″ anche in configurazione verticale, massimizzando la flessibilità del supporto e rendendolo adatto a qualsiasi ambiente di utilizzo.

La portabilità di questa variante è enfatizzata dalla presenza di una maniglia a D che ne facilita lo spostamento. La libertà di posizionamento non preclude tuttavia l’eleganza: la regolazione dell’inclinazione verticale (+5/-12) è toolless, e la colonna principale alloggia la canalina per il cable-management. Le dimensioni crescono a 890*2157*760mm e aumenta la portata massima sia per la TV (70Kg) che per gli accessori (5 Kg).

L’offerta definitiva di Techly è rappresentata da TR49W, che rispetto agli altri modelli della gamma raddoppia la portata massima a ben 140Kg. La singola colonna centrale lascia spazio a 2 colonne affiancate: il ripiano per dispositivi AV è stato ingrandito fino a 510*330mm, mantenendo nella medesima posizione le due maniglie per lo spostamento del supporto trolley. Come per TR48W è presente un ulteriore ripiano posizionato sopra il panello per il montaggio di webcam e telecamere. Una volta installato, il televisore può essere inclinato orizzontalmente e verticalmente soddisfando qualsiasi configurazione richiesta.

L’intervallo di regolazione in altezza arriva a 1250-1600mm e il supporto VESA è stato ingrandito per permettere l’installazione con configurazione massima 1000×600. TR49W è adatto ai televisori high-end con diagonali da 70″ a 120″ e, di conseguenza, è perfetto per sale riunioni e videoconferenze.

Il design minimale e sobrio, unito al colore bianco e alla polivalenza della configurazione trolley rende la serie TR particolarmente indicata per l’utilizzo in ambienti di lavoro, realtà formative e strutture mediche.

Tutti i supporti della serie TR di Techly vengono venduti muniti di hardware e istruzioni dettagliate per l’installazione e il montaggio del televisore. La costruzione in alluminio, acciaio e plastica aumenta la durabilità del prodotto senza trascurare l’eleganza e la flessibilità della configurazione trolley.