Techly, nuovo armadietto professionale per la ricarica

Techly presenta il nuovo armadietto professionale per la ricarica contemporanea di più dispositivi.

Techly è sempre un passo avanti quando si tratta di comodità d’uso, di efficienza nelle operazioni quotidiane e di soluzioni per piccole, medie e grandi aziende. La linea di prodotti che aiuta i lavoratori a svolgere in modo migliore tante attività quotidiane è davvero vasta e completa, pronta a soddisfare ogni diversa esigenza.

Tra le operazioni che svolgiamo quotidianamente c’è la ricarica dei nostri dispositivi mobili. Notebook, tablet, smartphone (a volte anche due a testa) hanno infatti bisogno di essere caricati quotidianamente, vista la loro essenzialità per portare a termine il proprio lavoro. Ma cosa fare quando ci si trova a gestire un ufficio con dieci o più persone e i dispositivi da caricare sono tanti?

L’armadietto professionale per la ricarica realizzato da Techly rappresenta la soluzione ideale, in quanto permette di ricaricare fino a 14 dispositivi contemporaneamente, tra notebook, tablet e smartphone, in un’unica sede, con la sicurezza di avere anche protezione da eventuali furti e massima comodità d’impiego.

È compatibile ovviamente con prodotti come iPad, Chromebooks, Ultrabook di diversi brand, MacBook Pro ed Air, tablet e smartphone di qualsiasi tipo. Nella parte frontale è presente una porta traforata, che consente di avere un buon passaggio d’aria e quindi un sistema di aerazione integrato, protetta da una serratura e da un’apposita chiave che fornisce dunque maggiore sicurezza.

I pannelli laterali sono invece fissi e presentano anch’essi una serie di forature centrali, per favorire il raffreddamento dei dispositivi ed evitare dunque che si surriscaldino durante la ricarica. È poi presente una serie di fori forniti di passacavi in gomma, in modo da avere una semplice gestione dei cavi e consentire dunque una facile operabilità.

All’interno della confezione di spedizione sono incluse due multiprese con otto prese UNEL ciascuna, dotate anche di un interruttore luminoso che permette così di sapere quando le prese sono accese o spente, con una rapida occhiata.

L’armadietto è poi realizzato interamente in acciaio, con quattro piedini che consentono un perfetto livellamento e la predisposizione per essere installato anche a muro. Le dimensioni, nonostante la capacità, sono piuttosto compatte, con misure di 55 x 55 x 41 centimetri e un peso di 19 kg.

Ampia la parte interna, che presenta una mensola scorrevole con 14 separatori metallici, mentre sul retro alcune fascette in Velcro consentono di mantenere ordinati tutti i cavi di ricarica. Incluso anche un cavetto per la messa a terra.

Un prodotto davvero completo, che non rinuncia a un’elevata qualità costruttiva e a tanta modularità per facilitare la vita nei piccoli e medi uffici, offrendo maggiore facilità per la ricarica di più dispositivi in un luogo sicuro e protetto.