Techly presenta il nuovo Box acquisizione e live streaming da HDMI a HHD/PC

TECHly, pronta e attenta ad ogni evoluzione del mondo audio-video, propone il nuovo Box di acquisizione e live streaming, progettato e realizzato per registrare video HD o gameplay da qualsiasi sorgente HDMI e non solo: è addirittura in grado di acquisire video di rete direttamente sul PC senza limiti di capacità.

L’innovativo IDATA HDMI-CAPCA01 è un dispositivo di acquisizione autonomo con una risoluzione fino a 1080p. Consente di acquisire video e gameplay direttamente su HHD o PenDrive USB con un solo click, senza necessariamente doversi connettere al PC. Molto semplice ed intuitivo, perché è sufficiente collegare il dispositivo ad una sorgente video HDMI, come Xbox, PlayStation, Nintendo, fotocamera e premere il tasto REC/STOP, automaticamente il video verrà memorizzato sull’unità flash USB o sul disco rigido mobile. Inoltre, attraverso l’uscita HDMI pass-through è possibile connettere il dispositivo ad un monitor o ad una TV e vedere live ciò che viene registrato.

Una volta terminato il processo di acquisizione, il filmato verrà salvato come file video, nel classico formato MP4 (H.264), e grazie al software di editing video incluso potrà essere elaborato e modificato e poi copiato su PC, DVD o qualsiasi altro dispositivo compatibile.

Questo modello è dotato di due porte HDMI, di un ingresso audio per aggiungere commenti dal vivo o voice-over e di due porte USB, una di tipo USB 2.0 per registrare direttamente sull’unità flash USB o sul disco rigido, e una Micro USB per la connessione al PC. Quest’ultima consente, grazie anche al software in bundle UXPlayer, di acquisire i video di rete direttamente sul proprio computer, di mettere in pausa la registrazione oppure programmarla quando si è fuori casa. È possibile, inoltre, trasmettere e condividere i propri video o le sessioni di gioco in tempo reale/live streaming, con l’ausilio di software di terze parti come OBS o XSplit. Viene fornito completo di un alimentatore DC 5V-2A, due cavi, uno HDMI e uno da micro USB, un CD contenente il software e ovviamente un manuale d’istruzione. In più, il design compatto e le dimensioni ridotte, 8,63 x 8,63 x 2cm, rendono IDATA HDMI-CAPCA01 facile da posizionare e trasportare senza impaccio.