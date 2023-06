Dagli smartphone ai computer, dai tablet alle console di gioco, siamo costantemente circondati da una moltitudine di dispositivi che semplificano le nostre attività, ci tengono connessi e ci offrono intrattenimento senza fine. L’igiene di questi strumenti spesso viene trascurata quando, invece, si tratta di un aspetto fondamentale per garantire una migliore esperienza d’uso e la massima durata nel tempo.

La pulizia dei dispositivi è importante, oltre che per l’aspetto igienico, anche per mantenere inalterate qualità e prestazioni. Ad esempio, un dispositivo con uno schermo sporco può rendere difficile la lettura dei testi, guardare video o svolgere qualsiasi altra attività che richieda una buona visibilità.

Inoltre, va considerato che, quasi tutti i dispositivi contengono componenti interni complessi che richiedono un ambiente pulito per poter funzionare correttamente. La polvere e lo sporco che si accumulano all’interno possono ostruire le fessure di ventilazione e i componenti, causando un surriscaldamento eccessivo. Questo può portare a un calo delle prestazioni, a blocchi improvvisi o, addirittura, a danni permanenti.

Non pulire i dispositivi elettronici genera un rischio potenziale anche per la sicurezza, aumentando il rischio di cortocircuiti o di danni ai circuiti elettronici sensibili. Mantenere puliti i dispositivi elettronici è quindi una misura di sicurezza preventiva fondamentale e doverosa.

Per prevenire e risolvere ogni tipologia di problema, Techly ha ideato una vasta gamma di prodotti per la pulizia, ognuno mirato ad una specifica azione. Tra le novità sul catalogo pulizia, Techly introduce il nuovo Pulitore Schiumoso per la Pulizia degli Schermi, che offre una soluzione efficace e sicura per rimuovere delicatamente lo sporco senza danneggiare i rivestimenti protettivi. Grazie alla sua formulazione speciale, il Pulitore Schiumoso lascia un sottile strato protettivo che previene la formazione di nuove impronte, assicurando uno schermo pulito e brillante a lungo.

In linea con l’impegno di Techly verso una sostenibilità ambientale, il Lubrificante Protettivo Multiuso a Base Vegetale è realizzato con ingredienti biodegradabili al 100% e offre una lubrificazione efficace per componenti meccanici elettronici, prolungandone la durata e prevenendo l’usura e l’attrito, per consentire agli utenti la cura dei dispositivi rispettando l’ambiente.

Il Detergente Antistatico per Plastica, Legno e Metallo è un’altra aggiunta innovativa alla linea di prodotti Techly. La sua formula unica rimuove efficacemente lo sporco, la polvere e le macchie superficiali e, allo stesso tempo, riduce l’accumulo di elettricità statica. Questo detergente è perfetto per pulire superfici delicate come tastiere, cover di telefoni e periferiche elettroniche, lasciandole pulite, brillanti e prive di carica statica.

Tra la vasta gamma di prodotti per la pulizia Techly , essenziali per la manutenzione e la cura dei dispositivi elettronici, utilissimo è lo Spray Lubrificante ad Alte Prestazioni. Progettato per fornire una lubrificazione di precisione, protegge i meccanismi interni dai danni causati dall’attrito e agevola un funzionamento fluido.

La Bomboletta Aria Compressa Spray di Pulizia è invece ideale per eliminare la polvere e gli accumuli di sporco dalle fessure e dagli angoli difficili da raggiungere. Infine, lo Spray di Pulizia per Contatti Elettrici ed Elettronici è la soluzione perfetta per rimuovere delicatamente i residui di ossidazione e garantire una connessione affidabile tra i componenti.

La pulizia regolare dei prodotti elettronici è un aspetto fondamentale per ottenere una migliore esperienza d’uso, una maggiore longevità dei dispositivi e una sicurezza ottimale. Utilizzare i giusti prodotti nella pulizia dei dispositivi elettronici è una scelta saggia, ampiamente ripagata dal funzionamento e dalla durabilità.

Techly si impegna a fornire prodotti di alta qualità per la pulizia e la manutenzione dei dispositivi elettronici, offrendo soluzioni innovative, sicure e rispettose dell’ambiente.