Techly: ecco i supporti da scrivania per monitor adatti a tutte le esigenze

Techly è come sempre in prima linea nello sviluppo degli strumenti di cui abbiamo più bisogno per mantenere la nostra postazione da gioco e da lavoro organizzata. Precisamente, oggi parliamo dei nuovi supporti da scrivania per i monitor: le proposte di Techly includono supporti per ogni tipo di monitor, touch screen, piatti, curvi e anche doppi.

Partiamo ad esempio con il ICA-LCD 515B, un supporto da scrivania per monitor compresi tra i 17 e 32 pollici, dal peso massimo di 8 kg, con molla a gas con tecnologia di bilanciamento per una regolazione più semplice del braccio. L’inclinazione verticale è di +/- 35°, l’orientamento orizzontale di +/- 90°, mentre la rotazione è di +/- 135°.

Si tratta, notate bene, di una proposta pensata anche per gli schermi curvi, non solo per quelli piatti: entrambi possono essere posizionati sia in orizzontale che in verticale. Supporta VESA 75 x 75 e 100 x 100 mm. Il sistema di fissaggio, estremamente sicuro, è gestito tramite morsetto (spessore 10-80 mm) o vite passante (spessore 10-40 mm). Dispone anche di un sistema integrato per la gestione dei cavi, per garantire una postazione ordinata.

Se siete in cerca di una soluzione simile, ma con maggior libertà di movimento, allora non possiamo non consigliarvi il ICA-LCD 516B. Questo supporto da scrivania è sempre pensato per gli schermi piatti e curvi compresi tra i 17 e i 32 pollici, dal peso massimo di 8 kg. Include anch’esso una molla a gas con tecnologia di bilanciamento. Il palo riesce ad arrivare a 360 mm di altezza e, questa la vera differenza, il braccio più essere esteso fino a 420 mm. In termini di inclinazione, parliamo sempre di +/- 35° in verticale, con un orientamento orizzontale di +/- 90°. Nella rotazione, però, questo modello arriva a +/- 180°.

Anche il ICA-LCD 516B può essere fissato sia tramite morsetto (spessore 10-80 mm) che tramite vite passante (spessore 10-40 mm). Non manca il sistema integrato di gestione dei cavi. Supporta VESA 75 x 75 e 100 x 100 mm.

Parliamo ora dell’ICA-LCD 503BK, supporto da scrivania perfetto anche per monitor più piccoli: parte infatti dai 13 pollici, arrivando fino ai classici 32 pollici, sempre dal peso massimo di 8 kg. Dispone di un palo da 440 mm, perfetto per chi ha postazioni più grandi, oltre a un braccio estendibile fino a 460 mm. Presenta anche un doppio snodo per regolazioni precise e maggior stabilità: l’inclinazione verticale, infatti, raggiunge ben +/- 45°, l’orientamento orizzontale i +/- 90° e la rotazione i +/- 180°.

L’istallazione può essere fatta tramite morsetto e tramite vite passante: lo spessore suggerito è tra i 10 e gli 85 mm. Il supporto, costruito in acciaio per la massima resistenza, include anche il sistema di gestione dei cavi. Supporta VESA 75 x 75 e 100 x 100 mm.

Se il precedente modello vi sembra ottimo, ma siete in cerca di una soluzione per doppio monitor, allora l’ICA-LCD 582-D è proprio quello che cercate. Anche in questo caso potete istallare monitor da 13-32 pollici, per un peso massimo (per ogni monitor) di 8 kg. Supporta VESA 75 x 75 e 100 x 100 mm.

L’estensione completa del braccio a due snodi è di 399 mm, mentre l’altezza del palo è di 443 mm. L’istallazione può avvenire tramite morsetto o tramite vite passante (spessore della scrivania richiesto: 10-88 mm). In termini di inclinazione, parliamo sempre di un soddisfacente +/- 45°, con orientamento +/- 90° e rotazione +/- 180°. Non manca la gestione dei cavi integrata.

Parliamo ora dell’ICA-LCD 2524, un supporto da scrivania per 2 monitor, sempre compresi tra 13-32 pollici peso massimo di 8 kg (per monitor, 16 kg in totale). La sua particolarità sta nella dotazione di una base fissa d’appoggio, di dimensioni 390 x 280 mm.

Per quanto riguarda il braccio a doppio giunto, che garantisce una maggiore mobilità e una più precisa regolazione della posizione dello schermo, la lunghezza complessiva è di 798 mm, con altezza del supporto verticale di 465 mm. Supporta i VESA 75 x 75 e 100 x 100 mm, per un’istallazione sia verticale che orizzontale. In termini di inclinazione, ogni attacco permette +/- 45° in verticale e un orientamento +/- 90° in orizzontale.

Chi è in cerca di un supporto da scrivania meno ingombrante, può optare per l’ICA-LCD 401. Questo supporto per monitor singolo (piatto o curvo) permette di istallare, tramite VESA 75 x 75 e 100 x 100 mm, uno schermo da minimo 17 pollici e massimo 32 pollici. Il braccio esteso raggiunge i 36 mm e l’altezza massima del palo è di 411 mm. Questo supporto propone inoltre una base da 300 mm di diametro.

L’inclinazione da +/- 15° è perfettamente in linea con gli obiettivi del prodotto, mentre la rotazione raggiunge comunque gli +/- 180°. Le dimensioni contenute dell’ICA-LCD 401 non gli impediscono inoltre di includere una gestione integrata dei cavi.

In alcune situazioni lavorative, però, è necessario posizionare più schermi in spazi ristretti: con l’ICA-LCD 402 potete montare due monitor “schiena a schiena”. Gli schermi devono essere almeno da 17 pollici e massimo 32, con un peso totale di 16 kg (8 kg per monitor). È compatibile con VESA 75 x 75 e 100 x 100 mm.

Al pari del precedente modello, l’altezza del palo è di 411 mm, il bracco esteso raggiunge i 36 mm e l’inclinazione è di +/- 15°, con rotazione di +/- 180°. La base è sempre di 300 mm di diametro e permette un supporto ottimale e stabile di entrambi gli schermi. Anche in questo caso avrete accesso a una gestione dei cavi integrata.

Finora abbiamo parlato di supporti per schermi classici: se siete in cerca di un prodotto per monitor touch screen, allora una valida scelta è l’ICA-LCD 35TS. Questo supporto per monitor permette di montare un singolo schermo compreso tra 17 e 32 pollici, con un peso compreso tra 2 e 10 kg. Supporta come sempre una VESA da 75 x 75 e 100 x 100 mm.

In termini di inclinazione, fondamentale nell’utilizzo di un touch screen, permette di raggiungere i +/- 90°, con una rotazione +/- 40° della base girevole. Il braccio può essere esteso fino a 263 mm, adattandosi alla vostra postazione di lavoro perfettamente. Il peso del monitor è perfettamente controbilanciato dalla tecnologia a molla a gas. La struttura è in plastica, acciaio e alluminio, per la massima resistenza e un design che si adatta a ogni ambiente. Include la gestione dei cavi integrata.

Infine, se siete in cerca della massima inclinazione e rotazione per ottenere la posizione perfetta per la visualizzazione, dovete scegliere l’ICA-LCD 3712. Questo supporto da scrivania per monitore LED da 17 – 32 pollici, con peso compreso tra 1 e 9 kg, ha un braccio estensibile fino a 506 mm. Supporta VESA da 75 x 75 e 100 x 100 mm.

L’inclinazione verticale è di +/- 40°, quella orizzontale è di +/- 90°, mentre la rotazione è di +/- 180°. L’istallazione può avvenire con morsetto o vite passante e non manca il sistema di gestione dei cavi integrato. Supporta schermi piatti e anche curvi. La molla a gas controbilancia il peso e i cuscinetti in silicone antiscivolo proteggono le superfici di lavoro dai graffi.