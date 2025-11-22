Se cercate un termoventilatore intelligente per affrontare l'inverno, il Philips Serie 5000 è oggi in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo dispositivo da 2000W riscalda gli ambienti in soli 2 secondi e, grazie all'intelligenza artificiale, permette un risparmio energetico fino al 50%. Potete acquistarlo a 59,99€ invece di 109,99€, con 5 funzioni di sicurezza avanzate, display digitale e controllo tramite app Philips Air+.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Prodotto in caricamento

Termoventilatore Philips Serie 5000, chi dovrebbe acquistarlo?

Il termoventilatore a torre Philips Serie 5000 è la scelta ideale per chi cerca una soluzione di riscaldamento moderna ed efficiente senza rinunciare al risparmio energetico. Grazie alla tecnologia alimentata dall'intelligenza artificiale, questo dispositivo vi permetterà di ridurre i consumi fino al 50%, rendendolo perfetto per chi è attento sia al comfort che alla bolletta. Con il suo riscaldamento rapido in soli 2 secondi e una potenza regolabile fino a 2000W, si adatta perfettamente a chi ha necessità di riscaldare rapidamente ambienti fino a 20m², come camere da letto, uffici domestici o soggiorni di dimensioni contenute. Il display della temperatura e la connettività tramite app Philips Air+ lo rendono particolarmente indicato per chi apprezza la tecnologia smart e desidera controllare il riscaldamento anche da remoto.

Questo termoventilatore soddisfa le esigenze di chi non vuole scendere a compromessi sulla sicurezza domestica, grazie alle 5 funzioni di protezione avanzate che includono sensori antiribaltamento, protezione dal surriscaldamento e materiali ignifughi. L'oscillazione di 60° garantisce una distribuzione uniforme del calore, mentre il funzionamento silenzioso lo rende perfetto per chi lo utilizza in camera da letto o durante le ore di lavoro. Con uno sconto del 46% che porta il prezzo da 109,99€ a soli 59,99€, rappresenta un investimento intelligente per chi cerca un sistema di riscaldamento supplementare efficiente, sicuro e tecnologicamente avanzato.

Il termoventilatore a torre Philips Serie 5000 vi offre un riscaldamento istantaneo in soli 2 secondi grazie alla sua potenza regolabile fino a 2000W, ideale per ambienti fino a 20m². Dotato di tecnologia AI innovativa, questo dispositivo garantisce un risparmio energetico fino al 50%, mentre il display digitale vi permette di monitorare costantemente la temperatura. Con oscillazione a 60°, funzionamento silenzioso e connettività all'app Philips Air+, potrete controllare il vostro comfort termico anche da remoto.

Vedi offerta su Amazon