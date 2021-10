Terremoto a Taiwan mette in pericolo i prezzi delle DRAM?

Domenica scorsa un terremoto ha colpito Taiwan, interrompendo la produzione in diversi impianti di fabbricazione di semiconduttori sull’isola. Micron ha affermato che non ci sono state vittime tra il suo personale, ma ha dovuto fermare il suo Fab 11 vicino a Taoyuan. In genere, le interruzioni nella produzione di DRAM portano ad aumenti dei prezzi delle memorie sul mercato, ma la rivale di Micron, Nanya, afferma che il terremoto non ha causato molti problemi.

“Micron Technology ha confermato che tutti i membri del team a Taiwan sono al sicuro dopo il terremoto di magnitudo 6,5 che ha colpito il nord-est di Taiwan il 24 ottobre“, si legge in una dichiarazione di Micron. “Il terremoto ha causato un impatto sulla produzione nelle nostre strutture a Taoyuan. Micron sta valutando l’impatto e determinando le misure appropriate per tornare alla piena produzione.”

Nanya, che possiede una fabbrica vicino a Taoyuan, ha affermato che il terremoto non ha causato grossi problemi al suo impianto di produzione.

“A partire dalla mattina del 25 ottobre, la maggior parte delle apparecchiature ha ripreso a funzionare normalmente e il resto sta continuando a essere riattivato” – si legge in una dichiarazione di Nanya – “L’incidente potrebbe influire leggermente sulla produzione mensile a breve termine. L’azienda ha garantito la continuità della produzione ai suoi clienti. L’incidente non ha avuto alcun impatto materiale sull’attività di Nanya Technology“.

Quando si verifica un terremoto, gli impianti vengono automaticamente chiusi. Nella maggior parte dei casi, alcuni wafer in elaborazione in quel momento vengono danneggiati e devono essere scartati, il che ha un costo. In alcuni casi, le apparecchiature vengono danneggiate e devono essere riparate o sostituite, il che provoca un impatto finanziario più sostanziale. Il riavvio delle fabbriche richiede un po’ di tempo poiché tutti gli strumenti devono essere esaminati prima di tornare al lavoro; quindi, i fab di Micron vicino a Taoyuan non funzioneranno a pieno regime per giorni o, nel peggiore dei casi, settimane.

Photo Credit: Micron

Situato vicino alla città di Taoyuan, il Fab 11 di Micron Technology Taiwan è uno dei due principali impianti di produzione di DRAM di Micron nel paese, mentre l’altro è situato vicino a Taichung. L’anno scorso la capacità di produzione di Fab 11 era di circa 125.000 wafer al mese, che all’epoca era poco meno del 9% della fornitura globale di DRAM.

Micron è stata molto aggressiva nel passaggio a processi di fabbricazione DRAM avanzati negli ultimi anni e la sua crescita dell’offerta di DRAM è stata maggiore rispetto al settore, secondo alcuni analisti. I fab di Micron a Taiwan sono all’avanguardia e utilizzano nodi moderni; quindi, l’impatto causato dalla loro interruzione dovrebbe essere evidente. Nel frattempo, l’azienda potrebbe avere abbastanza chip DRAM in magazzino per continuare a rifornire i propri clienti, il che ridurrà l’impatto dell’interruzione della produzione.

“Qualsiasi colpo significativo alla produzione porterebbe sicuramente a un ambiente di fornitura molto più ristretto e provocare una flessione dei prezzi delle DRAM prima delle attuali aspettative per la prima metà del 2022” – ha scritto CJ Muse, analista di Evercore ISI, in una nota a investitori, riferisce Bloomberg.

La domanda di memoria per computer è piuttosto forte in questi giorni poiché la richiesta di PC e altri dispositivi elettronici è in aumento, ma la domanda di DRAM nel quarto trimestre è inferiore rispetto al terzo. Di conseguenza, è improbabile che l’interruzione della fornitura da parte di una grande fabbrica possa causare effetti drastici. I prezzi delle DRAM su DRAMeXchange non sono aumentati in modo significativo lunedì e sono scesi presto martedì.

Gli analisti di TrendForce ritengono che i prezzi delle DRAM dovrebbero scendere il prossimo anno poiché l’offerta supererà la domanda, dato che tutti i produttori di memorie stanno implementando i loro ultimi processi di fabbricazione che consentono densità di bit elevate portando a un eccesso di offerta. Sulla base delle loro stime, la fornitura totale di bit DRAM aumenterà del 17,9% su base annua nel 2022.