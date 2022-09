Unica CPU a sei core (e dodici thread) facente parte della line up di processori AMD Ryzen 7000 in uscita il prossimo 27 settembre, Ryzen 5 7600X ha un TDP di 105W (142W PPT), una frequenza base di 4,7GHz e un boost clock di 5,3GHz. A completare le specifiche tecniche troviamo 38MB di cache complessiva (32MB L3 e 6MB L2). Proposto al prezzo di 299$, il Ryzen 5 7600X sarà il processore più economico della gamma iniziale, ma offrirà ugualmente ottime performance generali grazie alle migliorie introdotte con la nuova architettura Zen 4, come un IPC più alto, il supporto a tecnologie come DDR5 e PCI Express 5.0 e l’integrazione di una GPU basata su RDNA 2. Ricordiamo che i processori Ryzen serie 7000, nome in codice “Raphael“, saranno realizzati sul nodo di processo a 5nm di TSMC.

I colleghi di VideoCardz hanno messo alla prova la CPU, accoppiandola a una scheda madre X670E aggiornata all’ultima versione del BIOS, memorie DDR5-6000 e sistema di dissipazione AIO con doppia ventola. Visto che manca davvero poco al lancio del prodotto sul mercato, i risultati ottenuti dovrebbero rispecchiare quelli finali. A stock, con CPB (Core Performance Boost) attivo, il chip ha ottenuto 1.920 punti nel test single core di Cinebench R23 e 14.769 in quello multi core, mentre con CPB disattivato si è fermato a 1.681 punti in single core e 13.003 in quello multi core. Di conseguenza, con CPB attivato si è assistito a un aumento del 14% delle performance, visto che la CPU è riuscita a raggiungere la frequenza di 5,45GHz, rispetto ai 4,7GHz con CPB disattivo.

Photo credit: Videocardz

Per quanto riguarda le temperature riscontrate, quella massima è stata di 92°C. Sappiamo che i processori Ryzen 7000 saranno chip piuttosto caldi e di conseguenza l’undervolt potrebbe portare a performance ancora più elevate.