Una settimana fa, vi abbiamo riportato che Microsoft si era accidentalmente lasciata sfuggire inediti modelli di CPU Core di tredicesima generazione. Infatti, la lista trapelata nella pagina di supporto dell’aggiornamento di Windows 11 includeva nello specifico diverse varianti di Core i3 e Core i5 Raptor Lake, come i3-13100 e i5-13400 con i rispettivi modelli F (senza GPU integrata) e T (a basso consumo energetico), oltre che l’i5-13600 e il 13600T.

Oggi riprendiamo in mano il discorso parlando più nel dettaglio del Core i5-13400, CPU da 65W che sarà disponibile con due diversi die: Raptor B0 e Alder C0. Il processore avrà 10 core, di cui 6 ad alte performance e quattro ad alta efficienza e, stando agli ultimi leak, i P-Core dovrebbero avere una frequenza massima di 4,6GHz, 200MHz in più rispetto al predecessore.

Photo Credit: @9550pro

Sono trapelati in rete anche alcuni benchmark effettuati su un engineering sample di una CPU Intel Core “Raptor Lake” a 10 core, che ha ottenuto 729,9 punti nel test single core e 6.591 in quello multi core, rispettivamente il 3% e il 31% in più rispetto al Core i5-12400. Inoltre, messo a confronto con il Core i5-12600K, che ha clock e TDP più elevati, il presunto Core i5-13400 è più lento di circa il 6%.

Per il momento, l’azienda di Santa Clara non ha ancora svelato quando le CPU Core di tredicesima generazione con un TDP di 65W e 35W debutteranno sul mercato, ma probabilmente entro fine anno ne sapremo qualcosa di più.

Un paio di giorni fa, vi abbiamo anche parlato dei futuri processori Intel Meteor Lake e Arrow Lake, i quali saranno realizzati con i nuovi processi produttivi Intel 4 e 20A, senza contare che utilizzeranno un nuovo socket, denominato “V”. Per maggiori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.