Thermaltake, il nuovo case mini ITX ha spazio per una RTX 3090

Thermaltake, in occasione del CES 2021, ha presentato il nuovo Tower 100 Mini Chassis, un case in formato mini ITX verticale dal design elegante ma studiato per mantenere comunque le vostre componenti al fresco. Non solo, sembra avere sufficiente spazio interno per le migliori componenti sul mercato!

Il Thermaltake Tower 100 Mini Chassis possiede un bellissimo pannello frontale in vetro temprato mentre ai lati è diviso a metà tra vetro temprato e una mesh metallica che lascia intravvedere l’interno del PC senza soffocarne il flusso d’aria. Nonostante faccia parte della famiglia dei PC compatti mini ITX, l’azienda ha ricordato che non è stato pensato per essere il case più piccolo della sua categoria, al contrario, è stato pensato per poter includere componenti di alto livello come le GPU Nvidia RTX serie 30.

I pannelli in vetro del case sono stati temperati tre volte, resistono ai graffi e sono più spessi dei pannelli standard. I pannelli di vetro mettono in mostra anche tutta l’illuminazione RGB inclusa nelle build degli utenti. Intorno al retro dello chassis, ci sono dei filtri magnetici per la polvere i quali proteggono le componenti dalla polvere e dalla sporcizia.

Il Thermaltake Tower 100 Mini Chassis misura 266 x 266 x 462 mm e pesa 6,1kg, ha due slot di espansione PCIe, una porta USB Tipo-C 3.2, due porte USB 3.0 e due porte audio HD. Supporta tre ventole e permette l’installazione di dissipatori per la CPU con altezza massima di 190mm.

Thermaltake propone il Tower 100 Mini Chassis nelle colorazioni black e snow white al prezzo di 90 dollari e 100 dollari rispettivamente, tuttavia non sappiamo ancora quando e a che prezzo arriverà nel nostro mercato nazionale, anche se molto probabilmente verrà venduto sotto ai 100 euro.