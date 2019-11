Thermaltake Level 20 HT, un case per chi ha bisogno di spazio

Thermaltake ha annunciato i nuovi Level 20 HT e Level 20 HT Snow Edition, due case full tower per chi vuole avere ampi margini di manovra.

Thermaltake ha annunciato Level 20 HT e Level 20 HT Snow Edition, due nuovi case Full Tower della linea Level 20. I due prodotti si caratterizzano per quattro finestre in vetro temperato da 4 mm, due ventole preinstallate da 140 mm nella parte superiore e una grande duttilità.

I case consentono il montaggio dell’hardware in verticale e l’installazione di sistemi di raffreddamento a liquido custom, come si può vedere anche dalle foto, da cui emerge anche la possibilità di installare i componenti in appositi comparti, in modo da gestire lo spazio e assicurare la massima ventilazione.

Per quanto concerne i pannelli in vetro temperato, quelli anteriore e superiore si possono sbloccare premendo un meccanismo di blocco posto nella parte alta del vetro. I pannelli in vetro sinistro e destro sono dotati di cerniere con un sistema di sicurezza a serratura. Sono inoltre presenti dei filtri antipolvere magnetici a rimozione rapida, sul retro e sulla base.

Il Level 20 HT e HT Snow Edition supportano schede madre in formato fino all’E-ATX, dissipatori per la CPU con un’altezza massima di 260 mm e permettono di montare configurazioni multi-GPU verticalmente fino a 400 mm di lunghezza (senza gabbia degli HDD).

C’è spazio per un alimentatore con una lunghezza fino a 200 mm e quattro soluzioni di archiviazione da 2,5/3,5″ (con gabbia HDD) e uno da 2,5″ (con staffa HDD).

Oltre alle due ventole da 140 mm preinstallate nella parte superiore, entrambi i case possono ospitare fino a tre ventole da 120 mm sul fondo e lateralmente, e due ventole da 120 / 140 mm nella parte superiore, laterale o posteriore a seconda delle preferenze. Sono inoltre supportati i radiatori fino a 360 mm di sistemi a liquido nella parte inferiore e quella laterale.

In termini di connettività, il pannello delle porte I/O in alto a destra è composto da due USB 3.0 e due USB 2.0, insieme a una USB 3.1 Type C. Al momento non sono noti prezzi e disponibilità.