Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse Pad compatibile con Amazon Alexa

Thermaltake ha presentato il nuovo mouse pad Level 20 RGB Gaming, un tappetino compatibile con Amazon Alexa e dotato di illuminazione RGB Chroma.

Thermaltake ha presentato un nuovo tappetino per mouse della famiglia Level 20, il Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse Pad.

Disponibile in due dimensioni (370 x 290 x 4 mm e 900 x 400 x 4 mm) e due versioni, una solida e una in tessuto, il mouse pad presenta una superficie micro-texturizzata per un miglior controllo ed una maggiore velocità nelle fasi di gioco più concitate. Inoltre lo strato in gomma che poggia sulla scrivania fa si che il tappetino rimanga ben saldo sulla superficie d’appoggio.

Il tappetino presenta un contorno completamente illuminato, ed i colori sono selezionabili da una palette da 16,8 milioni di possibilità. Inoltre è possibile selezionare sia un colore statico per ogni singolo LED, oppure scegliere tra uno degli 8 effetti di illuminazione offerti dal software iTAKE Gaming Engine.

La peculiarità del nuovo mouse pad di Thermaltake però la ritroviamo nella compatibilità. Il tappetino infatti è compatibile con il software Synapse di Razer, che grazie all’ecosistema Chroma permette di sincronizzare il mouse pad con centinaia di altri accessori e dispositivi non direttamente prodotti da Thermaltake, oltre ad essere compatibile con tutte le funzioni aggiuntive offerte dal software di Razer.

Può infine interfacciarsi anche con Amazon Alexa, consentendo di controllare l’illuminazione, la velocità delle ventole e diversi altri dati relativi al PC semplicemente avviando la conversazione con “Alexa, tell Thermaltake” (Alexa, dillo a Thermaltake) per ottenere tutte le informazioni di cui si necessita.

Il mouse pad nella versione più piccola è già disponibile su Amazon al prezzo di 59,90 euro.