Thermaltake presenta due nuovi dissipatori a liquido AIO low cost con controller integrato

Thermaltake ha presentato oggi due nuovi dissipatori a liquido AIO, pensati per coloro che vogliono un raffreddamento più efficiente e silenzioso rispetto ai tradizionali dissipatori ad aria, senza però spendere cifre da capogiro, i Thermaltake TH120 e TH240 ARGB Sync.

I due dissipatori presentano la medesima scheda tecnica. La pompa raggiunge i 3300 RPM, mentre il radiatore è accompagnato da 1 o 2 ventole (a seconda della dimensione) da 120mm, in grado di raggiungere una velocità massima di 1500 RPM. Il plate a contatto con la CPU è realizzato interamente in rame, mentre i tubi morbidi in gomma che permettono la circolazione del liquido hanno un diametro di 40mm e presentano una copertura intrecciata a garantirne la durevolezza. I dissipatori sono compatibili con socket Intel LGA 1156, 1155, 1151 ed 1150, o con socket AMD FM2, FM1, AM4, AM3+, AM3, AM2+ ed AM2.

Sia le ventole che il coperchio della pompa sfoggiano un’illuminazione ARGB, controllabile direttamente attraverso l’header posto sulla scheda madre e compatibile con i software dei maggiori produttori come Asus Aura Sync, MSI Mystic Light, ASRock Polychrome e Gigabyte RGB Fusion 2.0.

Una caratteristica interessante invece è il controller integrato per la gestione delle ventole e dell’illuminazione. In confezione infatti verrà fornito un piccolo telecomando cablato, che andrà a sostituire l’header nel caso in cui la scheda madre non ne sia dotata. Il comando remoto è equipaggiato con tre pulsanti che permettono di modificare la velocità di rotazione delle ventole, impostare un colore, o scegliere l’effetto di illuminazione tra quelli forniti da Thermaltake, sia del logo sul coperchio che delle ventole.

Attualmente Thermaltake ha fornito il prezzo della sola versione con radiatore da 120mm, che verrà commercializzata a 69,99 dollari.