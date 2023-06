Al Computex 2023 Thermaltake ha presentato la nuova gamma di case CTE, sigla che sta per Centralized Thermal Efficiency. Tutte le novità puntano infatti a massimizzare il raffreddamento, in modo da poter spingere al massimo i componenti della propria build.

Thermaltake ha ruotato la scheda madre di 90 gradi per fare spazio a un radiatore anche nel retro del case; l’idea alla base della famiglia CTE è quella di poter spingere aria all’interno del case con ventole in ingresso nella parte frontale e in quella posteriore, spostarla verso l’alto con due ventole poste nella parte inferiore e infine espellerla con quelle poste nella zona superiore, in estrazione.

Il top di gamma è il nuovo CTE C750, decisamente grande rispetto a un classico case ma che permette di installare radiatori fino a 420mm, due ventole da 140mm in basso e in alto (o radiatori da 240mm). Tra le novità ci sono anche CTE C700 e CTE T500, con dimensioni più contenute rispetto a C750 ma che condividono la stessa filosofia. Tutti i case arriveranno sia in versione bianca che nera e in due versioni, con vetro temperato o pannello mesh sul davanti.

Rimanendo nel mondo dei case, novità anche per Tower, che ora ha un nuovo modello chiamato Tower 200. È più alto e offre più spazio rispetto al precedente Tower 100 così da ospitare anche le RTX 40 più grandi, oltre a un radiatore fino a 280mm sul lato; altre ventole da 140mm possono essere posizionate in alto e sul retro, dietro la scheda madre. Tower 200, così come la serie Ceres 300, arriverà anche nelle nuove colorazioni turchese, verde matcha e “racing green”.

In ambito raffreddamento abbiamo le nuove Swafan, ventole caratterizzate dalla possibilità di sostituire la ventola mantenendo la cornice. L’idea nasce per dare agli utenti la chance di poter adattare il PC alle proprie necessità senza dover necessariamente cambiare tutta la ventola: è possibile installare lame progettato per avere un elevato flusso d’aria, altre per una miglior pressione statica o altre ancora che girano in senso contrario. Quest’ultima novità è stata presentata da diversi brand e permette di montare le ventole mantenendo la parte “bella” all’interno del case, dov’è più visibile. Si tratta di un cambiamento che influisce unicamente sull’estetica, ma siamo sicuri che verrà apprezzato dai più attenti a quest’ambito.

Le nuove Thermaltake Swafan arriveranno in versione sia da 120mm che da 140mm, con o senza LED RGB e includeranno nella confezione più di una ventola, per poterla sostituire all’interno del frame. Le ventole possono anche essere collegate in serie magneticamente, così da collegare al PC un solo cavo e averne molti meno da gestire.

Novità anche per i dissipatori, con nuove soluzioni ad aria e a liquido all in one, alcuni equipaggiati anche le ventole Toughfan che integrano l’illuminazione RGB in tutto il frame della ventola. Gli AIO arriveranno in formato dai 240mm ai 420mm, mentre per tutte le novità sono presenti le nuove colorazioni per poterli abbinare ai case.

In ambito custom loop le novità sono minori: i radiatori ora hanno una finitura canna di fucile, diversa dal classico nero e che non trattiene le impronte, mentre i raccordi hanno una nuova finitura che li rende più facili da stringere. La novità più interessante è sicuramente la Pacific TF3 LCS Dashboard, un centro di controllo che ricorda molto i tachimetri delle auto e che permette di monitorare temperatura ambiente, del liquido di raffreddamento e pressione dello stesso. È dotato di illuminazione LED RGB e si monta come una ventola da 120mm.

Per finire, Thermaltake ci ha mostrato anche il nuovo Thoughpower TF3 1550W, con supporto a due cavi 16 pin PCIe 5.0 per le nuove RTX 4000, e alcuni prototipi di design di RAM, con chassis in fibra di carbonio dall’estetica molto particolare. L’azienda ha tenuto a specificare che si tratta di concept e che non sa se arriveranno sul mercato con questo design.