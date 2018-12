ThinkPad L390 e L390 Yoga, portatili business con CPU Intel Whiskey Lake

Lenovo ha aggiornato i portatili business della serie ThinkPad L con i nuovi modelli ThinkPad L390 e L390 Yoga. Entrambi i modelli hanno uno schermo da 13,3 pollici Full HD di tipo IPS, integrano processori Intel Core di ottava generazione della famiglia Whiskey Lake (maggiori informazioni) e offrono diverse soluzioni di sicurezza, anche di tipo biometrica.

I nuovi modelli saranno disponibili, almeno negli Stati Uniti, nel corso di questo mese nelle colorazioni nera e argento, con l’L390 a partire da 659 dollari e l’L390 Yoga da 889 dollari.

Il modello L390 Yoga ha un paio di extra rispetto all’L390 – già presenti sul precedente L380 Yoga. C’è la Active Pen che può essere inserita all’interno del telaio, in modo da non perderla, anche la webcam posteriore.

Entrambi i portatili sono inoltre stati testati per essere conformi allo standard MIL-SPEC, per garantire una maggiore resistenza e durata. Il numero e tipo di porte è identico tra L390 e L390 Yoga, troviamo quindi USB A e USB C, ma non la Thunderbolt.

Lenovo ThinkPad L390 Lenovo ThinkPad L390 Yoga CPU Intel Core Celeron, i3, vPro i5, or i7 Intel Core i3, vPro i5, or i7 RAM fino a 32 GB DDR4 (2 DIMM) fino a 32 GB DDR4 2400MHz (2 DIMM) Storage fino a 512 GB PCIe SSD fino a 512 GB PCIe SSD Stilo N/A ThinkPad Pen Pro Display 13,3 pollici IPS FHD (1920 x 1080) touch con anti-riflesso 13,3 pollici IPS FHD (1920 x 1080) touch con anti-riflesso Porte 2x USB Type-C, 2x USB 3.1, HDMI 1.4, microSD card reader, Mini RJ-45 2x USB Type-C, 2x USB 3.1, HDMI 1.4, microSD card reader, Mini RJ-45 Batteria fino a 14 ore (batteria da 45 Whr) fino a 12 ore (batteria da 45 Whr) Dimensioni 321.8 x 224.2 x 18.8 mm 321.8 x 224.2 x 18.8 mm Peso A partire da 1,5 kg A partire da 1,6 kg

Su entrambi c’è un lettore d’impronte e una webcam frontale 720p compatibile con Windows Hello. Oltre alle più recenti CPU Intel c’è spazio per un massimo di 32 GB di memoria DDR4 e un SSD M.2 fino a 512 GB. La connettività comprende oltre alla Ethernet anche il Wi-Fi 802.11ac (2×2), Bluetooth e NFC.