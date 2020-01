ThinkPad X1 Carbon Gen 8: pochi cambiamenti mirati

Lenovo ha presentato il ThinkPad X1 Carbon Gen 8, ottava generazione di un portatile tra i migliori per chi lavora in mobilità. La nuova versione 2020 ha specifiche e un design quasi identico alla settima generazione e arriverà sul mercato nel corso dell’anno a partire da 1499 dollari.

L’azienda cinese ha preferito non stravolgere l’offerta, andando a operare solo alcuni cambiamenti mirati: troviamo infatti una nuova tastiera, il supporto al Wi-Fi 6 e funzionalità di sicurezza aggiuntive.

Di conseguenza peso e spessore rimangono i medesimi: 1,09 chilogrammi e 14,9 millimetri. Ritroviamo inoltre la piattaforma Intel Core di decima generazione Comet Lake, con un massimo di sei core accoppiati a memoria LPDDR3 saldata fino a 16 GB e SSD fino a 2 TB.

Lenovo nell’autunno 2019 aveva aggiornato il ThinkPad X1 Carbon Gen 7 adottando le soluzioni Comet Lake. L’unico cambiamento in tal senso è l’aggiunta di versioni di quei chip con funzionalità vPro integrata.

La tastiera è cambiata, ma non per quanto riguarda gli switch che rimangono a forbice (scissor), quanto per la presenza di un insieme di tasti dedicati alla gestione istantanea di servizi VoIP come Skype (funzioni secondarie di F9, F10 e F11 che permettono di rispondere e chiudere una chiamata oppure avviare una conversazione).

In via del tutto opzionale, Lenovo ha aggiunto nel suo carnet di scelta un monitor Full HD con luminosità massima di 500 nits. Il nuovo schermo è accompagnato anche dal filtro PrivacyGuard di Lenovo, che riduce l’angolo di visione dello schermo per evitare occhi indiscreti.

Configurazioni selezionate offrono inoltre il software ThinkPad PrivacyAlert, che avvisa gli utenti quando qualcuno sta fissando lo schermo e attiva PrivacyGuard sui monitor che lo supportano. Le configurazioni di punta sono inoltre dotate di monitor Ultra HD con una luminosità di 500 nits e presentano il supporto Dolby Vision.

Per quanto concerne le porte, il ThinkPad X1 Gen 8 mette a disposizione due USB 3.1 Gen 1, due Thunderbolt 3, una HDMI 1.4 e il jack audio da 3,5 mm.

A completare il tutto troviamo una batteria da 51 Wh che garantisce un’autonomia che a seconda della configurazione e del carico varia da 10 a 18,5 ore. Da sottolineare che anche per questo motivo, il ThinkPad X1 Carbon di ottava generazione è parte del programma Project Athena di Intel.