Il Ryzen Threadripper Pro 7995WX torna a far parlare di sé: dopo circa un mese dall’indiscrezione precedente, il top di gamma delle prossima gamma di processori AMD Ryzen per il segmendo HEDT è ricomparso in alcuni benchmark, insieme ad altri elementi della lineup.

Si tratta di un processore equipaggiato con 96 core e 192 thread, suddivisi in 12 CCD. Il Chip è basato sulla più recente architettura Zen 4 e offre un totale di 384MB di cache L3 (32MB per CCD) e di 96MB di cache L2, oltre a supportare 8 canali di memoria. La frequenza massima dovrebbe essere di 5,14GHz, come riportato da indiscrezioni precedenti.

Le nuove informazioni parlano anche di Threadripper Pro 7975WX, soluzione di fascia più bassa dotata di 32 core / 64 thread, 128MB di cache L3 e 32MB di cache L2, TDP di 350W e frequenza massima di 4GHz, a prima vista deludente ma che è probabilmente quella dell’engineering sample testato: il prodotto finale raggiungerà velocità maggiori.

Tra le nuove informazioni trapelate online ci sono anche i risultati di alcuni benchmark svolti con SiSoftware Sandra. In questi test il Threadripper Pro 7995WX supera il modello precedente del 67%, ma offre anche il 50% di thread in più; il Threadripper Pro 7975WX ottiene invece gli stessi risultati del Threadripper Pro 5995WX, modello di passata generazione dotato di 64 core.

Se consideriamo che si tratta di dati preliminari che molto probabilmente miglioreranno ancora, gli utenti HEDT in procinto di cambiare la propria workstation saranno decisamente felici. Attualmente non conosciamo la data di lancio della gamma AMD Ryzen Threadripper Pro 7000, ma speriamo che vengano ufficializzati quanto prima.