Threadripper Pro, le CPU AMD invadono il mercato retail

AMD ha annunciato che i processori desktop Threadripper Pro, che arrivano sino a 64 core e 128 thread con il modello di punta Threadripper Pro 3995WX, sono ora disponibili in tutto il mondo sul mercato retail. In precedenza, i chip erano stati inseriti esclusivamente nelle workstation ThinkStation P620 di Lenovo, ma finalmente sia le CPU che le relative schede madri WRX80 sono ora acquistabili separatamente. Anche altri produttori di workstation di terze parti, come Velocity Micro e Boxx, hanno ora aggiornato i propri prodotti con i nuovi processori. Le CPU Threadripper Pro erano già state avvistate presso alcuni rivenditori a gennaio e AMD aveva precedentemente condiviso i prezzi ufficiali dell’intera linea, che trovate nella tabella sottostante.

MSRP/RCP Cores / Threads Base / Boost (GHz) L3 Cache (MB) PCIe DRAM TDP Threadripper Pro 3995WX $5,489 64 / 128 2.7 / 4.2 256 128 Gen 4 Eight-Channel DDR4-3200 280W Threadripper Pro 3975WX $2,749 32 / 64 3.5 / 4.2 128 128 Gen 4 Eight-Channel DDR4-3200 280W Threadripper Pro 3955WX $1,149 16 / 32 3.9 / 4.3 64 128 Gen 4 Eight-Channel DDR4-3200 280W

Sorprendentemente, il rivenditore americano Newegg propone il Threadripper Pro 3995WX, il 3975WX e il 3955WX al prezzo di vendita suggerito, anche se questa situazione potrebbe non durare a lungo a causa delle continue carenze di chip. Ricordiamo che i processori Threadripper Pro supportano fino a 64 core, 128 thread e fino a 2TB di memoria distribuita su otto canali, per non parlare delle 128 linee PCIe 4.0. Si tratta di un deciso passo in avanti rispetto ai modelli Threadripper standard, che offrono quattro canali di memoria e 72 linee PCIe 4.0.

Credit: Newegg

Per sfruttare al meglio questi prodotti avrete bisogno di una scheda madre WRX80, come la ASUS Pro WS Sage SE, la quale viene fornita con sette slot PCIe 4.0 x16 e otto slot per le memorie. La scheda è inoltre dotata di un sottosistema di alimentazione a 16 fasi, supporta RDIMM e dispone di un chip BMC per la gestione remota. Anche Gigabyte si sta preparando a lanciare la sua WRX80-SU8, massiccia motherboard con sette slot PCIe, funzionalità BMC, due porte 10 GbE, due porte GbE e un sistema audio a 7.1 canali.