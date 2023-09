Intel ha presentato ufficialmente Thunderbolt 5, la prossima generazione dello standard Thunderbolt. In occasione della conferenza di lancio sono stati mostrati alcuni prototipi di laptop e accessori conformi al nuovo standard, così da dare un’idea delle sue potenzialità.

Thunderbolt 5 assicurerà netti miglioramenti rispetto allo standard attuale, grazie a una larghezza di banda che arriva a 120GB/s in trasmissione (il triplo rispetto allo standard Thunderbolt 4) e a 80GB/s bidirezionali. Tra le altre novità, Thunderbolt 5 include gli standard USB4 V2, DisplayPort 2.1 e PCIe Gen4 (con velocità fino a 64Gbps), inoltre sfrutta la nuova tecnologia di signaling PAM-3 per migliorare le prestazioni con circuiti stampati, connettori e cavi passivi fino a 1 metro.

Grazie alle novità introdotte, con Thunderbolt 5 sarà possibile collegare multipli monitor 8K, schermi con frequenza d’aggiornamento fino a 540Hz e tre monitor 4K 144Hz, inoltre l’incremento di larghezza di banda permette di sfruttare al massimo GPU e SSD esterni, oltre ad altri strumenti per creare contenuti. Thunderbolt 5 supporta anche la ricarica fino a 240W, quindi sarà possibile caricare molti più notebook collegandoli a una dock compatibile.

“Thunderbolt 5 offrirà prestazioni e capacità leader del settore per collegare computer a monitor, dock, storage e altro ancora. Intel è entusiasta di continuare la nostra tradizione di leadership nelle soluzioni di connettività cablata. Thunderbolt è ora la porta di riferimento per la connettività su PC portatili e offrire la prossima generazione di prestazioni con Thunderbolt 5 fornirà ancora più capacità per gli utenti più esigenti”. Ha dichiarato Jason Ziller, direttore generale della Divisione di Connessione Client di Intel.

Il salto rispetto a Thunderbolt 4 è decisamente importante e permetterà a chiunque di sfruttare al massimo il proprio PC e i propri accessori in maniera ancora più semplice, collegando tutto con un singolo cavo. La banda dinamica fino a 120GB/s permette di sfruttare al meglio non solo le GPU esterne per videogiocare, ma anche gli acceleratori IA esterni, sempre più importanti in un mondo dove l’intelligenza artificiale si sta rivelando fondamentale. L’uso di questi acceleratori permette ad esempio di eseguire operazioni di inferenza in locale, riducendo le necessità di accedere al cloud e velocizzando di conseguenza lo sviluppo e l’allenamento dell’IA.

Thunderbolt 5 sarà, come gli standard precedenti, molto facile da riconoscere: l’icona sarà il classico fulmine e si troverà a lato delle porte compatibili, mentre i cavi avranno, oltre al logo, anche un 5, a indicare la conformità al nuovo standard. La tecnologia debutterà nel 2024 con i processori “Barlow Ridge” di prossima generazione.

“Microsoft è entusiasta di collaborare strettamente con Intel per portare agli utenti di Windows lo standard USB4 più recente. Thunderbolt 5 è pienamente conforme allo standard USB 80Gbps per supportare la prossima generazione di display ad alte prestazioni, storage e connettività”. Ha dichiarato Ian LeGrow, vicepresidente aziendale della gestione prodotti Core OS presso Microsoft Corporation.