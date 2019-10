Tiger Lake supporterà la memoria LPDDR5?

Secondo quanto riportato nel database della Commissione Economica Eurasiatica (CEE), le CPU Tiger Lake della serie U di Intel supporteranno la memoria LPDDR5.

Il noto leaker di novità hardware KOMACHI_ENSAKA ha notato che Intel ha sottoposto al database della Commissione Economica Eurasiatica (CEE) una nuova CPU Tiger Lake-U (TGL-U) destinata a portatili a basso consumo.

Tutto nella norma, se non fosse che il processore è indicato compatibile con le memorie LPDDR5, una novità rispetto alle soluzioni odierne e alcune indiscrezioni che indicavano un supporto limitato alle LPDDR4X, almeno per la serie Y di Tiger Lake.

Laddove le memorie LPDDR4X raggiungono una velocità massima di 4266 Mbps, le LPDDR5 possono spingersi fino a 6400 Mbps. Cosa più importante, le LPDDR5 consumeranno fino al 30% in meno rispetto alle LPDDR4X.

Ciò è fondamentale, considerando che i processori Intel serie U/Y sono rivolti a dispositivi mobile la cui la durata della batteria è essenziale. Tiger Lake è il successore di Ice Lake, e sarà un progetto realizzato con il processo produttivo a 10 nanometri. Ci si attendono anche altri miglioramenti ovviamente, tra cui il 50% in più di cache L3, una GPU integrata Gen12 (Xe) con un massimo di 96 unità di esecuzione (UE) e il supporto al PCI Express 4.0.

Una precedente indiscrezione indicava tra l’altro che Intel stava lavorando su un NUC chiamato Phantom Canyon proprio con un processore Tiger Lake-U da 28 W dotato di quattro linee PCIe 4.0.

Si ritiene che Intel stia preparando Tiger Lake per competere con le APU AMD Renoir, previste per il prossimo anno. Una patch Linux emersa nelle scorse settimane suggerisce che Renoir arriverà con il supporto alle memorie LPDDR4X-4266, per cui Tiger Lake potrebbe avere un vantaggio, almeno sotto quel profilo.

Samsung sta già producendo LPDDR5 in volumi dal luglio scorso.