Ormai tutti noi portiamo nelle nostre tasche un dispositivo estremamente potente, vale a dire lo smartphone, incredibilmente più prestante rispetto ai computer degli anni ’90. Nel caso una persona voglia ripercorrere il viale dei ricordi e giocare o avviare applicazioni di 20 anni fa, sono anche disponibili emulatori o porting, ma i più puristi potrebbero desiderare qualcosa di più aderente agli standard di un tempo. Il norvegese Eivind Bohler, conosciuto come TinyLlama, ha realizzato una scheda, che combina un SoM 86Duino e un Raspberry Pi Zero 2, che trasforma questo desiderio in realtà.

Alla base troviamo la CPU Vortex86EX, processore IA-32 a 32 bit compatibile con le istruzioni X86 prodotto a Taiwan da DM&P Electronics, in grado di funzionare a una frequenza compresa tra 50 e 500MHz. Ad accompagnare il chip troviamo 128MB di RAM DDR3 e 8MB di flash ROM programmabile. Per quanto riguarda l’uscita video, il modulo Vortex86VGA sfrutta una linea PCIe x1 per offrire una risoluzione massima di 1024×768 pixel, con il classico rapporto di aspetto 4:3.

Photo Credit: TinyLlama

Per ciò che concerne l’audio, a bordo è presente il chip Crystal CS4237B, compatibile con Sound Blaster Pro, che si interfaccia tramite l’header a 40 pin GPIO a Raspberry Pi Zero 2, il quale si occupa dell’emulazione MIDI e Roland MT-32. A completare il dispositivo si trova un interruttore per passare da una modalità all’altra ed è possibile collegare un display OLED tramite un connettore I2C a quattro pin. Una ROM personalizzata Coreboot/SeaBIOS, che esegue FreeDOS o MS-DOS, si occupa di fornire il giusto supporto software, sebbene la CPU Vortex86EX dovrebbe essere in grado di gestire Windows Embedded Compact, Windows CE 6 e Linux sino al kernel 4.14.

Nel caso foste interessati a replicare il progetto (per il quale dovrete essere anche abbastanza abili con il saldatore), vi rimandiamo alla pagina GitHub di TinyLlama, nella quale troverete tutti i file sorgenti e le istruzioni necessarie.