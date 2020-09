Tom’s Hardware e AK Informatica insieme per il progetto Pimp My Rig

Tom’s Hardware Italia è lieta di annunciare una collaborazione con AK Informatica per il progetto “Pimp My Rig“. AK Informatica non ha di certo bisogno di presentazioni, trattandosi di una compagnia che si occupa principalmente nella vendita di componenti hardware dedicate al mondo del gaming di produttori importanti come MSI, CoolerMaster, Samsung, BenQ, Kingston e tanti altri, ma che offre anche molti servizi sia per le aziende che per i privati, dalla semplice consulenza per ottimizzare al meglio la propria postazione alla realizzazione di siti web ed assistenza tecnica.

Al progetto parteciperanno anche altri volti noti, come Bstaaard, youtuber che vanta un canale con oltre un milione di iscritti e più di 400 milioni di visualizzazioni, e Roberto Buffa di GameTime. Bstaaard è uno dei gamer più seguiti sulla piattaforma video di Google e realizza filmati dedicati principalmente ai videogiocatori, ma non mancano anche VLOG relativi alla sua vita privata. Roberto Buffa è invece un giornalista specializzato in hi-tech e consulente in ambito TV/broadcast, ideatore e fondatore di GameTime, che ha all’attivo numerosi altri progetti con compagnie importanti.

“Pimp My Rig” nasce dalla collaborazione tra AK Informatica, Tom’s Hardware, Bstaaard, Roberto Buffa ed altre aziende note del settore, come Intel, ADATA XPG Italia, MSI Gaming e Cooler Master e vedrà il boss di AK Infomatica, Cristian e Roberto Buffa di GameTime lavorare insieme alla creazione di una nuova configurazione per Bastaard, al cui assemblaggio potranno partecipare in diretta anche alcuni fortunati membri della community.

Vi raccomandiamo di partecipare e non mancare all’appuntamento!