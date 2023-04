State pensando di comporre un nuovo PC Desktop, oppure volete aggiornare il vostro set-up attuale per renderlo ancora più performante? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alle fantastiche offerte proposte da Yeppon in occasione della GeForce Week, dato che troverete tantissime schede video RTX a prezzi stracciati!

Nel catalogo proposto da Yeppon troverete, infatti, decine di schede video di marca NVIDIA, e grazie agli sconti potrete risparmiare fino al 50% sui vostri acquisti. Considerando quanto sia raro trovare dei componenti di qualità a prezzi così bassi, si tratta veramente di un’occasione d’oro e vi invitiamo, quindi, ad approfittarne il prima possibile.

Le schede video NVIDIA presenti nel catalogo accontenteranno tutte le esigenze e, soprattutto, qualsiasi budget. A prescindere da quale sarà la vostra scelta, però, godrete della tecnologia principale delle schede RTX, ovvero il Deep Learning Super Sampling. Detto anche semplicemente DLSS, vi consentirà di incrementare le prestazioni del vostro PC per ottenere gameplay più fluidi e grafiche ancora più mozzafiato.

Tra i prodotti più interessanti della GeForce Week vi sono senza dubbio le Serie 30 e 40, ovvero le più recenti e performanti in assoluto. In particolare, potrete trovare la RTX 3060 a soli 299,99€ invece di 449,99€ e l’incredibile RTX 4080 (qui la nostra recensione) a 1.249,99€ anziché 1.547,00€. Grazie a quest’ultima scheda potrete far girare qualsiasi titolo, optando per le massime impostazioni grafiche e godendo sempre e comunque di gameplay incredibilmente fluidi, senza alcun calo di frame o rallentamento.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi delle tantissime schede video NVIDIA in sconto su Yeppon, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Vi invitiamo ancora una volta di concludere i vostri acquisti quanto prima, dato che le offerte termineranno a breve!

