Toshiba annuncia i nuovi hard disk P300 da 4 e 6 terabyte

Toshiba ha annunciato l’arrivo di nuovi hard disk desktop da 3,5 pollici della serie P300, nello specifico due nuovi modelli da 4 e 6TB.

In questi nuovi HDD è stato raddoppiato il buffer, portandolo da 64 a 128 MB, inoltre sono più silenziosi e richiedono meno energia rispetto ad altri modelli della serie.

Grazie a un attuatore a doppio stadio, le testine di lettura/scrittura delle unità sono ben protette durante eventuali sia fuori che dentro al PC. Questi hard disk sono anche dotati di un sensore d’urto interno che protegge i dati durante il funzionamento, rendendoli adatti anche a chi si sposta di frequente.

Sono state implementate inoltre tecniche per ridurre al minimo il movimento della testina e permettere di aumentare le prestazioni del prodotto sia in lettura che in scrittura. Questa ottimizzazione riduce al minimo il carico di lavoro meccanico, migliorando le prestazioni complessive così da soddisfare le esigenze delle workstation.

“Le unità da 4/6TB della serie P300 offrono maggiore capacità di archiviazione con un consumo energetico inferiore così da offrire a gamer, graphic designer e a utenti di workstation più spazio di storage” ha dichiarato Larry Martinez-Palomo, General Manager Business Unit HDD di Toshiba.

Toshiba P300 da 4TB non è disponibile in Italia, dove ci si ferma al modello da 3TB, ma ha già fatto capolino nel Regno Unito. Il modello da 6TB arriverà nel corso del primo trimestre 2020.