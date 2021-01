Toshiba Canvio Gaming | Recensione

Il Toshiba Canvio Gaming è un hard disk esterno con una particolarità: è compatibile con le console. L’azienda lo ha progettato per dare ai possessori di PS4 e Xbox One un dispositivo prestante, che permetta di ampliare lo spazio a disposizione potendo così avere più giochi installati.

Nonostante sia un prodotto dedicato ai videogiocatori il design è elegante e molto sobrio, una caratteristica che apprezziamo molto; il Toshiba Canvio Gaming può essere usato anche come un normale disco esterno, in questo caso preferiamo avere nello zaino o sulla scrivania una periferica che sia il meno “tamarra” possibile. Un LED blu posto sull’angolo ci informa dello stato del dispositivo, accendendosi quando il disco è attivo e lampeggiando quando sono in corso operazioni di lettura o scrittura.

L’unità arriva sul mercato in quattro differenti tagli di memoria, 1TB, 2TB e 4TB, noi abbiamo provato la prima. Secondo Toshiba la versione più capiente può contenere fino a 100 giochi, ma considerando il fatto che oramai sono parecchi i titoli che occupano più di 36GB (dimensione media stimata dalla società), quel numero sarà inferiore. È anche vero però che difficilmente si possiedono così tanti giochi, quindi il Canvio Gaming permetterà a buona parte degli utenti di tenere installata tutta la propria libreria.

Per garantire una velocità di trasferimento dati sufficiente, il Toshiba Canvio Gaming utilizza una connessioneUSB 3.2 Gen1 con una velocità di trasferimento massima teorica di 5Gbps e si collega al PC o alla console tramite un cavo USB da tipo A a Micro-B. Il firmware a bordo mette a disposizione una modalità “sempre attiva” personalizzata, che accelera le operazioni di caricamento mantenendo l’hard disk sempre operativo, senza metterlo in stand-by nemmeno dopo lunghi periodi di inattività; questo potrebbe incidere sulla vita del prodotto, ma non lo abbiamo potuto testare sufficientemente a lungo per effettuare delle prove in questo senso.

Parlando più nel dettaglio di compatibilità, l’unità è formattata in exFAT, è utilizzabile senza problemi con PC Windows 8.1 o Windows 10 e con Mac equipaggiati con MacOS 10.13 o successivi. La compatibilità con PS4 e PS4 Pro è garantita dal firmware 7.51, mentre per quanto riguarda Xbox One X e One S è necessario il software 10.0.19041.3068.

Prestazioni

Abbiamo messo alla prova il Toshiba Canvio Gaming con alcuni dei nostri test, così da avere un’idea delle prestazioni con carichi di lavoro reali.

Partiamo con CrystalDiskMark, un software che permette di avere un’idea di quelle che sono le prestazioni nominali dell’unità. Qui sotto vediamo i valori sequenziali e quelli casuali a QD1, la profondità più interessante per quanto riguarda l’utente finale.

Nel benchmark sequenziale il Toshiba Canvio Gaming raggiunge una velocità di 138,61MB/s in scrittura e 133,96MB/s in scrittura, mentre in quello casuale fa registrare 6,56MB/s in scrittura e 0,47MB/s in lettura, assicurando una buona reattività in tutte le situazioni.

DiskBench è un programma che consente di testare la velocità di scrittura e lettura dell’unità usando file scelti dall’utente, così da avere un’idea di quelle che sono le prestazioni reali del disco. Nel nostro test, effettuato usando un file da 50GB, abbiamo raggiunto una velocità di 119,02MB/s in lettura e 119,86MB/s in scrittura, valori molto buoni e non troppo distanti da quelli nominali raggiunti in CrystalDiskMark.

Chiudiamo con Final Fantasy XIV Stormblood, un benchmark gratuito molto semplice da usare, che misura in maniera precisa i tempi di caricamento di scenari di gioco reali. Nel nostro test il Toshiba Canvio Gaming ha fatto registrare un tempo di 34,29 secondi, in linea con quello di un HDD WD Blue da 5400RPM, che impiega 34,02 secondi.

Conclusioni

Il Toshiba Canvio Gaming è un hard disk esterno che offre buone performance, adatte al compito per cui è stato pensato: essere usato con le console. La velocità e i tempi di caricamento dei giochi non sono troppo distanti da quelli delle unità d’archiviazione presenti nelle console, quindi l’esperienza generale non cambierà molto, che installiate il vostro gioco preferito qui o sull’hard disk interno.

La versione da 1TB che abbiamo provato noi è disponibile all’acquisto a un prezzo di circa 70€, simile a quello di prodotti della stessa categoria come il WD_Black P10. Se siete alla ricerca di un hard disk esterno da usare con PS4 o Xbox One, oppure semplicemente cercate un’unità di archiviazione dal buon rapporto qualità / prezzo da usare col vostro PC, il Toshiba Canvio Gaming potrebbe essere il prodotto giusto per voi.