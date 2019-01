Toshiba, hard disk MG08 da 16 TB per il mercato enterprise

Toshiba ha presentato un nuovo “HDD Enterprise Capacity” della serie MG08 con capacità di 16 TB, basato su tecnologia Conventional Magnetic Recording (CMR). Il nuovo hard disk offre il 33% di spazio di archiviazione in più rispetto alle unità da 12 TB e il 14% di capacità in più rispetto ai precedenti modelli da 14 TB.

La serie MG08 rappresenta la seconda generazione degli HDD ad elio (helium-sealed) di Toshiba e l’ottava della famiglia HDD Enterprise Capacity. Per l’MG08 da 16 TB l’azienda ha usato un progetto con 9 piatti che ruotano a 7200 RPM e 512 MB di cache in un formato da 3,5 pollici con interfaccia SATA 6 Gbps o SAS 12 Gbps.

L’azienda nipponica afferma che l’hard disk può gestire fino a 550TB all’anno e garantisce un MTTF (Mean Time To Failure) di 2,5 milioni di ore. I primi sample del nuovo hard disk da 16 TB saranno disponibili dal primo trimestre. Il prezzo è ignoto, ma molto probabilmente sarà venduto in volumi ai provider di servizi cloud.