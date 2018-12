Toshiba, hard disk N300 e X300 fino a 14 TB. La gamma esterna Canvio sale a 4 TB

Toshiba ha diverse novità nell’ambito degli hard disk, sia interni che esterni. Per quanto riguarda l’archiviazione interna, ecco arrivare due soluzioni chiamate N300 NAS Hard Drive e X300 Performance Hard Drive, nelle versioni da 12 TB e 14 TB.

I nuovi modelli sono basati su piattaforma all’elio (helium-sealed) in formato da 3,5 pollici, hanno piatti che ruotano a 7200 RPM e buffer di 256 MB. Sia gli N300 che gli X300 usano la tecnologia Toshiba Stable Platter per minimizzare le vibrazioni, stabilizzando l’albero di rotazione su entrambi i lati per un più accurato tracciamento e quindi assicurare le massime prestazioni.

I modelli della serie N300 hanno sensori di vibrazione rotazionale (RV) e garantiscono prestazioni nel trasferimento dati sostenuto fino a 260 MB/s per il 14 TB e fino a 253 MB/s per il 12 TB. Supportando sistemi multi-RAID fino a 8 HDD, i nuovi N300 si rivolgono ad applicazioni in sistemi NAS “personali” ad alte prestazioni, home office e piccole imprese. La garanzia è di 3 anni. Tanto gli X300 quando gli N300 arriveranno sul mercato nel corso del mese.

Per quanto concerne le soluzioni esterne, ecco un nuovo modelli Canvio da 4 TB per tutte le serie – Premium, Advance, Basics e Ready. Tutti i modelli supportano i sistemi operativi Windows e Mac e sono compatibili con USB 3.0 e 2.0.

Il Canvio Premium è la serie di punta della famiglia e si presenta con un elegante design in alluminio con bordi tagliati a diamante, disponibile anche nelle opzioni argento o grigio scuro metallizzato. Oltre, all’adattatore USB di tipo A e di tipo C, Premium offre la possibilità di scaricare gratuitamente il software Toshiba Storage Security per la protezione dei dati tramite password, ma anche Toshiba Storage Backup Software che esegue automaticamente il backup dei dati a intervalli regolari definiti dall’utente. Tutti i modelli hanno una garanzia di 3 anni.

La serie Canvio Advance è disponibile in quattro colori: nero, bianco, blu o rosso – con finitura lucida. Come per i Premium, anche questa serie offre il software Toshiba Storage Backup e Storage Security Software scaricabili gratuitamente per la protezione tramite password e il backup automatico. La serie Canvio Basics, con il suo design minimalista nero opaco, e la Canvio Ready in un case compatto, sono invece destinate a chi ha semplicemente bisogno di archiviare file in sicurezza. I nuovi modelli da 4 TB saranno disponibili a partire da gennaio 2019.