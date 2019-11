Toughram RGB White Edition: le RAM di Thermaltake anche in bianco

Thermaltake ha annunciato l'arrivo delle memorie TOUGHRAM RGB White Edition da 3200/3600 MHz.

Non paga dell’ultima espansione delle gamma, con la presentazione di nuovi kit fino a 4400 MHz, Thermaltake ha svelato una White Edition delle Toughram RGB. Diversamente dalle soluzioni con heatspreader di colore nero, l’edizione bianca si presenta sul mercato con frequenze di solo 3200 e 3600 MHz (2 x 8 GB).

Ogni modulo è dotato di un PCB a 10 strati, composti da due once (57 grammi) di rame per quelli più interni, e pin placcati oro, che garantiscono maggiori prestazioni in overclock e stabilità. Quanto a latenze e tensioni operative, si parla di CL16 con tensione di 1,35V per la memoria da 3200 MHz e CL18 con la stessa tensione per il kit da 3600 MHz.

Supporto ai profili XMP 2.0 di Intel, dissipatore di calore in alluminio spazzolato, e chip completamente schermati per offrire le migliori prestazioni con la massima affidabilità completano la scheda tecnica.

Chiaramente non manca l’illuminazione RGB, con ben 10 LED addressable per ogni modulo, gestibili sia dal software TT RGB Plus di Thermaltake (supporto Alexa e Razer Chroma), sia dai software dei maggiori produttori di schede madre quali Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light ed AsRock Polychrome.

Al momento Thermaltake non ha fornito dettagli per quanto riguarda disponibilità e il prezzo nel nostro paese.