ToughRAM Z-ONE RGB, un nuovo kit da DDR4 da 16 GB a 3200 MHz

Thermaltake ha annunciato i nuovi kit DDR4 ToughRAM Z-ONE RGB. Queste memorie con frequenza di 3200 MHz sono supportate sia da piattaforme Intel che AMD e presentano un design pulito e accattivante, con la superficie del dissipatore in alluminio spazzolato e il bordo superiore dedicato all’illuminazione RGB con 16,8 milioni di colori grazie ai 10 LED indirizzabili.

Thermaltake ha riservato grande attenzione alla qualità dei materiali per queste memorie: il circuito stampato è composto da 10 strati, con lo strato interno in rame da 2 once (56,7 grammi) per una migliore conducibilità elettrica e 10μ di pin dorati.

Esiste un software per controllare e monitorare le ToughRAM Z-ONE RGB, scaricabile dal sito ufficiale, che consente di tenere sott’occhio le temperature, la frequenza e le prestazioni in tempo reale oltre al poter impostare o creare effetti di luce con più di 25 modalità di illuminazione.

Se questo non dovesse bastare, sappiate che è possibile sincronizzare questi moduli di memoria grazie a TT RGB PLUS con l’intero ecosistema di componenti e periferiche Thermaltake dotate di illuminazione RGB, inoltre è possibile sincronizzarli con TT AI Voice Control, Razer Chroma e Amazon Alexa RGB.

Le memorie ToughRAM Z-ONE RGB supportano anche schede madre con header ARGB a 5 V: Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync e ASRock Polychrome.

Le alte prestazioni sono garantite e facilitate dalla compatibilità con la tecnologia Intel XMP 2.0. Il kit di memoria Thermaltake ToughRAM Z-ONE RGB è disponibile a un prezzo consigliato di 89,99 dollari su ttpremium.com ed è coperto da una garanzia a vita limitata.