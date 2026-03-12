Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul TP-Link Archer BE550, il router WiFi 7 Tri-Band BE9300Mbps con 5 porte 2,5G, banda 6 GHz e supporto EasyMesh. Perfetto per streaming 4K/8K e gaming AR/VR, garantisce prestazioni elevate e copertura ottimale in tutta la casa. Oggi lo trovate a soli 179,99€ invece di 239,28€, con uno sconto del 25%.

TP-Link Archer BE550, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TP-Link Archer BE550 è il router ideale per chi vuole portare la propria rete domestica al livello successivo grazie al WiFi 7. È consigliato a gamer, appassionati di streaming in 4K/8K e a tutti coloro che utilizzano dispositivi AR/VR, poiché la tecnologia Multi-Link Operation garantisce latenza ridotta e connessioni ultra stabili. Si rivela perfetto anche per le famiglie numerose con molti dispositivi connessi contemporaneamente, grazie al tri-band BE9300Mbps e alle cinque porte 2,5 Gigabit che eliminano ogni collo di bottiglia.

Questo router soddisfa anche le esigenze di chi cerca una copertura WiFi estesa e senza interruzioni in tutta la casa, grazie alla compatibilità con il sistema EasyMesh e alle sei antenne interne con beamforming. La funzione VPN Client e Server lo rende adatto anche a chi lavora da casa e necessita di connessioni sicure. A soli 179,99€ invece di 239,28€, con uno sconto del 25%, rappresenta un'opportunità eccellente per chi desidera un router di ultima generazione a un prezzo competitivo.

Il TP-Link Archer BE550 è un router WiFi 7 tri-band BE9300Mbps con supporto alla banda 6 GHz e canali 320 MHz. Dispone di 5 porte 2,5G, tecnologia MLO, compatibilità EasyMesh, porta USB 3.0 e funzioni VPN client e server.

