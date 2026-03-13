Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul TP-Link Deco BE25-Outdoor, l'access point esterno Wi-Fi 7 con velocità dual-band fino a 3.600 Mbps, certificazione IP65 e 2 porte da 2,5 Gbps. Perfetto per estendere la rete anche all'aperto, supporta alimentazione PoE e integrazione con Alexa. Ora disponibile a soli 109,99€ invece di 169,99€, con uno sconto del 35%.

TP-Link Deco BE25-Outdoor, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TP-Link Deco BE25-Outdoor è la soluzione ideale per chi desidera estendere la connettività Wi-Fi 7 anche negli spazi esterni, come giardini, terrazze, cortili o aree commerciali. È consigliato a utenti privati e professionisti che necessitano di una copertura wireless stabile e ad alte prestazioni in ambienti esposti agli agenti atmosferici, grazie alla certificazione IP65 che garantisce resistenza a polvere e acqua. Chi dispone di infrastrutture PoE apprezzerà la semplicità di installazione con un unico cavo.

Questo access point soddisfa le esigenze di chi cerca velocità elevate fino a 3,6 Gbps, bassa latenza grazie alla tecnologia Multi-Link Operation e un roaming fluido guidato dall'AI tra ambienti interni ed esterni. Le due porte da 2,5 Gbps e la flessibilità di montaggio su palo, parete o da tavolo lo rendono adatto a molteplici scenari. A 109,99€ invece di 169,99€, con uno sconto del 35%, rappresenta un acquisto conveniente per chi vuole una rete domestica o professionale davvero completa.

Il TP-Link Deco BE25-Outdoor è un access point mesh Wi-Fi 7 per esterni con velocità dual-band fino a 3.6 Gbps, 2 porte 2.5 Gbps, certificazione IP65, alimentazione PoE e supporto MLO per bassa latenza.

