TP-Link Deco M4: router, access point e range extender per la casa

TP-Link Deco M4 è un nuovo prodotto che consente di incrementare la copertura Wi-Fi in casa: funziona da router, access point e range extender.

TP-Link Deco M4 è un sistema che consente di risolvere il problema della copertura Wi-Fi in ambito domestico, o indoor in genere, sfruttando la tecnologia Mesh. In pratica le due unità della confezione supportano lo standard 802.11ac e una velocità massima di 1167 Mbps, ma il tratto distintivo è che possono gestire le connessioni di 100 dispositivi. Inoltre ogni elemento del network può connettersi a un’unità o all’altra senza alcuna interruzione di segnale.

“Il segreto è nella tecnologia mesh, che permette di distribuire le risorse in modo intelligente tra i diversi satelliti che compongono il network. Tecnicamente si viene quindi a creare una nuova rete peer-to-peer, una sorta di maglia di nodi interconnessi, che permette un miglior equilibrio tra performance e affidabilità”, spiega TP-Link.

Sotto il profilo tecnico ogni unità M4 è compatibile con gli standard Wi-Fi 802.11 ac/n/a 5 GHz (max 867 Mbps) e 802.11 b/g/n a 2.4 GHz (max 300 Mbps); non mancano poi due porte Gigabit Ethernet.

La scalabilità della copertura è assicurata dalla possibilità di aggiungere alla rete fino a 10 unità della gamma Deco tutte compatibili tra loro (Deco M5, Deco P7, Deco M9 Plus, Deco M4 e Deco E4). In pratica si può disporre di una rete wireless in tutta la casa sfruttando un unico punto di accesso fisico oppure semplicemente rilanciando il segnale. Già perché l’M4 può agire da router, access point e range extender.

“La funzionalità QoS, inoltre, consente di stabilire una priorità o dei limiti di banda alle applicazioni e ai dispositivi connessi, evitando il congestionamento della rete”, aggiunge l’azienda. “L’installazione e la gestione del network sono facili e intuitive grazie all’App Deco, disponibile per Android e iOS”.

L’impiego della app agevola ogni operazione: dal monitoraggio della rete, alla modifica di ogni parametro, compresa la sicurezza con la possibilità di attivare accessi specifici per gli ospiti di casa. Non manca poi il supporto ad Amazon Alexa e le catene di automazione IFTTT. Insomma, anche in ottica IoT si prospetta come soluzione ideale.

Il sistema Mesh Wi-Fi Dual-Band AC1200 Deco M4 è in vendita prezzo al pubblico di 79,99 euro per singola unità, mentre il kit con due unità ha un prezzo di 139,99 euro.