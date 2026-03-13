Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul TP-Link Deco X3000-5G, il router mesh con SIM che supporta la tecnologia 5G Sub-6 GHz con velocità di download fino a 3,4 Gbps. Dotato di Wi-Fi 6 AX3000, porta WAN/LAN da 2,5 Gbps e compatibilità con Alexa, offre una copertura senza interruzioni in ogni stanza. Ora lo trovate a soli 229,99€ invece di 259,99€, con uno sconto del 12%.

TP-Link Deco X3000-5G, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TP-Link Deco X3000-5G è la soluzione ideale per chi cerca una connessione internet potente e flessibile, senza dipendere da una linea fissa tradizionale. È consigliato a famiglie numerose, smart worker e appassionati di gaming che necessitano di una copertura Wi-Fi stabile in ogni stanza e di velocità elevate senza compromessi. Grazie al supporto 5G Sub-6 GHz con velocità fino a 3.4 Gbps e alla latenza di appena 1 ms, risponde perfettamente alle esigenze di chi lavora da casa, fa streaming in 4K o gioca online.

Il dispositivo soddisfa anche chi desidera una configurazione semplice e immediata: basta inserire una SIM 5G per creare una rete mesh avanzata senza tecnici o cablaggi complessi. La tecnologia Mesh Wi-Fi 6 garantisce connessioni fluide e senza interruzioni in ogni angolo della casa, mentre le funzionalità di sicurezza TP-Link HomeShield, il Parental Control e la compatibilità con Alexa lo rendono perfetto per chi vuole una rete domestica moderna, sicura e sempre sotto controllo. Attualmente disponibile a 229,99€ con uno sconto del 12%.

Il TP-Link Deco X3000-5G è un router mesh con SIM 5G che supporta velocità fino a 3.4 Gbps e tecnologia WiFi 6 AX3000. Dispone di una porta WAN/LAN da 2.5 Gbps, latenza di 1 ms e compatibilità con reti 4G, 5G e linea fissa, con setup Plug&Play.

