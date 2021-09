Tra le persone più influenti al mondo ci sono tre big della tecnologia

L’importanza della tecnologia è difficile da sopravvalutare al giorno d’oggi, quindi non sorprende che tre CEO siano entrati nell’elenco delle 100 persone più influenti di Time. L’elenco di quest’anno include il CEO di Nvidia Jensen Huang, insieme a Tim Cook di Apple ed Elon Musk di Tesla.

Apple al giorno d’oggi è più di un produttore di PC, un produttore di smartphone o un fornitore di servizi, motivo per cui Tim Cook è elencato tra i Titani, non tra gli Innovatori, come i suoi colleghi. Per circa un decennio, Tim Cook ha gestito un’azienda con interessi che spaziano dalla progettazione di chip proprietari alle workstation di fascia alta e dalla salute ai notebook. Apple non ha introdotto molti prodotti nuovi di zecca durante il mandato di Cook, ma le vendite dell’azienda sono aumentate così drasticamente che Apple è ora l’azienda con più valore al mondo, ben davanti ad altri colossi.

Nvidia è certamente più piccola di Apple o Google, ma durante la sua carriera il co-fondatore e amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang ha avuto una grande influenza su determinati mercati, come i giochi per PC e l’informatica ad alte prestazioni, e ora sta aiutando a sviluppare hardware e software per applicazioni di intelligenza artificiale.

Data l’ampia diffusione dell’intelligenza artificiale, Nvidia è sicuramente tra i principali innovatori high-tech in questi giorni, quindi non sorprende che la rivista Time abbia scelto Huang rispetto a molti altri CEO high-tech. Inoltre, se Nvidia riuscirà ad acquisire Arm, entrerà in un altro nuovo mercato.

Ci sono altri dirigenti influenti nel settore dei semiconduttori, inclusi i CEO di AMD e Intel. Ma Nvidia in questi giorni è più di una semplice azienda di semiconduttori con alcune delle migliori schede grafiche. Quest’anno Huang ha anche ricevuto il premio 2021 Robert N. Noyce di Semiconductor International Association.

Avendo fondato PayPal, Tesla e SpaceX, Elon Musk è sicuramente tra gli imprenditori high-tech più produttivi di sempre. La parte più interessante è che praticamente tutti i progetti di successo di Musk hanno influenzato i rispettivi settori, motivo per cui il capo di Tesla viene solitamente paragonato a Steve Jobs. Non sorprende quindi che sia stato inserito in questa lista, sempre nella categoria degli Innovatori, come Jensen Huang.