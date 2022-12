Ora che sono già in commercio le GeForce RTX 4090 e RTX 4080 di NVIDIA, in attesa di ulteriori modelli desktop come la RTX 4070 Ti (che dovrebbe essere una versione riadattata della cancellata RTX 4080 12GB), si inizia a parlare delle varanti mobile delle GPU Ada Lovelace. Stando alle ultime voci di corridoio, la gamma RTX 40 Mobile dovrebbe essere costituita da cinque diversi modelli, in modo da venire incontro alle esigenze di vari tipi di utenti (nonché capacità del portafoglio).

Ovviamente, così come la relativa controparte desktop, la top di gamma sarà la RTX 4090 da 16 GB, caratterizzata dalla GPU AD103, un TGP che può variare da 150 a 175 W (ma in grado, con un ulteriore Dynamic Boost, di arrivare sino a 200W) e con una frequenza di clock base di 1.590MHz capace di spingersi sino a 2.040MHz (almeno per il modello con TGP di 150W). Successivamente, abbiamo la RTX 4080 da 16GB, dotata di GPU AD104 e con gli stessi valori variabili di TGP, ma il clock base sarà di 1,86GHz e il boost clock di 2,28GHz.

Lasciando la fascia alta e proseguendo per quella media, troviamo la RTX 4070 e RTX 4060, entrambe dotate di 8GB di memorie GDDR6 e con TGP compresi tra 115 e 140 W (e non manca l’ulteriore Dynamic Boost da 25W). La RTX 4070 avrà una frequenza base di 2.070MHz e un clock boost di 2.175MHz (per il profilo più basso). La RTX 4060 può scendere ulteriormente a 85W (con 10W di Dynamic Boost). Infine, abbiamo la RTX 4050 da 6GB, anch’essa con TGP variabile da 115 a 140W, mentre il Boost Clock arriva a 2.370MHz.

Rispetto alla precedente serie RTX 30, quella RTX 40 dovrebbe fornire un miglioramento delle prestazioni fino al 30%, aggiungendo anche le funzionalità esclusive della nuova generazione, come DLSS 3. All’inizio del prossimo anno, dovrebbero essere presentati ufficialmente ulteriori modelli di schede video.