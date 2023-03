Il famoso leaker @KittyYYuko ha recentemente condiviso delle immagini di quella che potrebbe essere la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 Founders Edition. Basato sull’architettura Ada Lovelace, il prodotto utilizza un sistema di raffreddamento simile a quello delle precedenti Founders Edition, il che dovrebbe garantirne un funzionamento silenzioso. A differenza delle GeForce RTX 3060 e 3060 Ti Founders Edition, la presunta RTX 4060 riporta la dicitura “RTX 4060”, ma il leaker suggerisce che la scheda potrebbe anche essere una “RTX 4060 Ti”.

Photo Credit: @KittyYYuko/Twitter

Nonostante i numeri di modello simili, RTX 4060 e RTX 4060 Ti dovrebbero avere caratteristiche diverse. La RTX 4060 avrebbe 3.072 CUDA core e un sottosistema di memoria GDDR6 a 128 bit, mentre la RTX 4060 Ti aumenterebbe il numero di CUDA core del 41%, arrivando a 4.352. Poiché le foto della presunta RTX 4060 Founders Edition provengono da una fonte non ufficiale, è opportuno prenderle con cautela. Tuttavia, è molto probabile che potrebbero rivelarsi veritiere.

GPU FP32 CUDA core Configurazione delle memorie TBP MSRP GeForce RTX 4090 Ti AD102 18176 (?) 24GB 384-bit 24 GT/s GDDR6X (?) 600W (?) ? GeForce RTX 4090 AD102 16384 24GB 384-bit 21 GT/s GDDR6X 450W 1.599$ GeForce RTX 4080 AD103 9728 16GB 256-bit 22.4 GT/s GDDR6X 320W 1.199$ GeForce RTX 4070 Ti AD104 7680 12GB 192-bit 21 GT/s GDDR6X 285W 799$ GeForce RTX 4070 (rumor) AD104 5888 (?) 12GB 192-bit 21 GT/s GDDR6X 250W (?) ? GeForce RTX 4060 Ti (rumor) AD106 4352 (?) 8GB 128-bit 18 GT/s GDDR6 160W (?) GeForce RTX 3070 GA104 5888 8GB 256-bit 14 GT/s GDDR6 220W 499$

Nel complesso, la possibilità dell’arrivo delle schede GeForce RTX 4060 e 4060 Ti Founders Edition ha generato molta curiosità e interesse tra gli appassionati di tecnologia e i consumatori. Non ci resta che attendere eventuali annunci ufficiali per scoprire se queste schede diventeranno realtà e quali prestazioni offriranno effettivamente agli utenti. Del resto, in un mercato in continua evoluzione e caratterizzato da una forte competizione, aziende come NVIDIA devono continuamente lavorare per offrire prodotti adatti a ogni tipologia di utente allo scopo di mantenere la propria posizione di leader nel settore.