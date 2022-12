Intel dovrebbe presentare i nuovi processori facenti parte della serie “Raptor Lake” al prossimo CES di Las Vegas, che inizierà il 5 gennaio 2023, ma sembra che almeno un negozio europeo sia già pronto a commercializzare i nuovi Core “non-K” a partire dal 3 gennaio (in particolare, si parla dei modelli con TDP di 65W, mentre quelli a 35W dovrebbero arrivare in un secondo momento). Inoltre, come riportato dal noto leaker @momomo_us, lo stesso negozio si sta preparando a vendere anche le schede madri basate sui chipset B760 e H770, sebbene alcune di esse saranno lanciate successivamente.

Photo Credit: @momomo:us/Twitter

Le CPU “non-K”, dedicate al pubblico più mainstream, continueranno a presentare lo stesso numero di core delle relative controparti “K”, quindi avranno un massimo di otto core Raptor Cove ad alte prestazioni e 16 core Goldmont ad alta efficienza energetica, ma le frequenze saranno un po’ più basse. Per quanto riguarda i prezzi, probabilmente il modello Core i5-13500 è quello che risulta più allettante, in quanto per la modica cifra di 320 euro è possibile portarsi a casa una CPU con 6 P-core e 8 E-core, più che adatta ai compiti di tutti i giorni e al gaming. Nella tabella sottostante potete leggere i presunti prezzi dei vari chip, che, tuttavia, non possiamo di certo considerare economici:

CPU Configurazione Prezzo (Euro) Core i9-13900 8P + 16E 765 Core i9-13900F 8P + 16E 730 Core i7-13700 8P + 8E 520 Core i7-13700F 8P + 8E 485 Core i5-13500 6P + 8E 320 Core i5-13400 6P + 4E 306 Core i5-13400F 6P + 4E 277 Core i3-13100 4P 189 Core i3-13100 4P 154

Anche le motherboard B760 e H770, pur non essendo dotate di chipset di fascia alta, sembrano piuttosto costose, dato che tutte vengono proposte a un prezzo superiore ai 200 euro, compresi i modelli che supportano le DDR4 e non le più veloci DDR5.

Per il momento, ovviamente, non ci resta altro che attendere ancora qualche settimana in più per avere delle informazioni ufficiali direttamente da Intel.