Siete arrivati al temibile momento in cui la memoria del vostro PC sta per esaurire e state, dunque, cercando un capiente hard disk esterno che possa immagazzinare tutti i vostri dati? In tal caso la soluzione perfetta per voi è l’SSD portatile Crucial X8 da 1TB, oggi in sconto su Amazon del 38%!

Potrete, infatti, spendere solamente 90,00€ invece di 145,99€ per l’hard disk, risparmiando così ben 55,00€. Si tratta di un’offerta davvero ottima per un SSD così capiente, oltre che dalla qualità eccellente, come testimoniano le centinaia di recensioni altissime su Amazon; il nostro consiglio, quindi, è di approfittarne il prima possibile, dato che potrebbe terminare a breve.

Il Crucial X8 vi permetterà di risolvere qualsiasi problema di memoria, immagazzinando fino a 1TB di file e liberando così lo spazio dal vostro computer o, perché no, dalla PS4 o Xbox One, essendo compatibile con le due console di vecchia generazione. L’incredibile velocità di lettura fino a 1050 MB/s vi permetterà poi di accedere in modo ultra rapido a tutti i vostri dati, mentre la compatibilità con Android, iPad e Mac vi consentirà di gestire la vostra raccolta ovunque voi siate.

Inoltre, l’hard disk vi tornerà utile anche per eseguire facilmente il backup di foto, video e file da un vecchio a un nuovo computer, sfruttando programmi come Windows File History, Apple Time Machine e Acronis True Image. Una volta all’interno dell’SSD i dati saranno completamente al sicuro: il Crucial X8 presenta un design ultra duraturo, resistendo a cadute fino a 2 metri, a qualsiasi tipo di urto e persino alle temperature estreme.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che sarà valido per pochissime ore e non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

